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Büyük şok! Google milyarlarca kişiyi uyardı, Chrome kullananlar endişeye kapıldı

28.04.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, milyarlarca Chrome kullanıcısını, tarayıcının bilgisayar korsanlarının hedefi olduğu konusunda uyardı. 30 yeni güvenlik açığı ortaya çıkarken, bunlardan yedisinin kullanıcılar için 'yüksek' tehdit oluşturduğu açıklandı. Peki sorunu çözmek için neler yapılması gerekiyor?

Büyük şok! Google milyarlarca kişiyi uyardı, Chrome kullananlar endişeye kapıldı

Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı olan Google Chrome'da hacker şoku yaşanıyor. Milyarlarca kullanıcıya hizmet veren Google Chrome, resmen hacker'ların hedefi oldu. Google'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada milyarlarca Google Chrome kullanıcısına uyarıda bulundu.

GOOGLE CHROME İÇİN HACK UYARISI!

Daily Mail'ın haberine göre; Google, Chrome'un saldırıya uğradığını ve 30 güvenlik açığının ortaya çıktığını duyurdu. Bu açıklardan yedisinin, kullanıcılar için 'yüksek' risk olarak kabul edildiği ve Windows, macOS ve Linux'u etkilediği belirtildi.

Google

Google'ı kimin hack'lediği ve kullanıcıların güvenliğinin riske atılıp atılmadığı bilinmezken, yapılan açıklamaya göre teknoloji şirketi açıkları kapatmak için önümüzdeki birkaç gün içinde bir güncelleme yayınlayacak.

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CHROME'U OTOMATİK OLARAK DEĞİL, MANUEL OLARAK GÜNCELLEYİN

Tarayıcı birkaç gün içinde otomatik olarak güncellenecek ancak kullanıcılar isterlerse manuel olarak güncellemeyi kurabilirler. Bunun için Google'ın ayarlar kısmına gidip "Chrome Hakkında" bölümünü tıklayarak son güncellemeyi indirmeniz ve Chrome'u yeniden başlatıp güncellemeyi kurmanız gerekiyor.

Google kısa süre önce Chrome ve diğer tarayıcılara yönelik saldırılarda artış olduğunu duyurmuştu. Başka teknoloji şirketleri de güvenlik açıkları bildirmişti.

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