Büyük sürpriz: Redmi 8A Dual tanıtıldı! İşte Redmi 8A Dual'in fiyatı, özellikleri

Xiaomi Redmi Android akıllı telefonu Redmi 8A Dual'in tanıtımını sürpriz bir şekilde gerçekleştirdi. Son dönemde çıkardığı Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro gibi akıllı telefon modelleri ile büyük bir başarıya imza atan Redmi, giriş seviyesi olmasına rağmen kendisinden beklenmeyecek kadar büyük işler yapan Redmi 8A Dual ile yeni bir başarının daha kapısını aralayabilir. İsterseniz lafı fazla uzatmadan Redmi Note 8A Dual'in teknik özelliklerine geçelim.

İŞTE REDMİ 8A DUAL

Redmi 8A Dual, dediğimiz gibi giriş seviyesi bir akıllı telefon. Bu anlamda seviyesine uygun bir şekilde işlemci performansı sunan Redmi 8A'da Qualcomm Snapdragon 439 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise model seçeneğine göre 2GB RAM veya 3GB RAM eşlik ediyor. RAM değerinin biraz daha yüksek olmasını beklerdik ancak yine de Redmi 8A Dual'in giriş seviyesi bir akıllı telefon olduğu düşünülünce donanımları yeterli görünüyor.

Redmi 8A Dual'in ekran kısmında ise 6.22 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde bir LCD ekran bulunuyor. Bu ekran, giriş seviyesi akıllı telefonlarda pek rastlamadığımız cinsten bir korumaya sahip zira bu ekran genelde üst seviye akıllı telefonlarda karşımıza çıkan Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu da Redmi 8A Dual'i rakiplerinden daha güçlü yapan bir diğer unsur. Telefonun ekranının hemen üstündeki çentik kısmında ise ön kamera yer alıyor ve bu kamera 8 megapiksel değerinde fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Telefonun arka tarafında ise klasik bir çift kamera kurulumu görüyoruz. Bu kameralardan biri telefonun ana kamerasını oluşturuyor ve 13 megapiksel değerinde bir çözünürlük sunuyor. İkincil kamera ise 2 megapiksel değerinde. Bu kamera, derinlik algılama sensörü olarak işlev görüyor. Redmi 8A Dual'in diğer tüm özellikleri ise şöyle: