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Büyük sürpriz: Redmi 8A Dual tanıtıldı! İşte Redmi 8A Dual'in fiyatı, özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Xiaomi markası altında faaliyetlerini sürdüren Redmi, oldukça büyük bir sürpriz yaptı. Redmi, yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtması beklenirken yeni giriş seviyesi Android akıllı telefonu Redmi 8A Dual'in tanıtımını gerçekleştirdi. İşte 5.000 mAh'lik bataryasıyla ve çift kamerasıyla öne çıkan Redmi 8A Dual'in fiyatı ve özellikleri

Büyük sürpriz: Redmi 8A Dual tanıtıldı! İşte Redmi 8A Dual'in fiyatı, özellikleri

Xiaomi Redmi Android akıllı telefonu Redmi 8A Dual'in tanıtımını sürpriz bir şekilde gerçekleştirdi. Son dönemde çıkardığı Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro gibi akıllı telefon modelleri ile büyük bir başarıya imza atan Redmi, giriş seviyesi olmasına rağmen kendisinden beklenmeyecek kadar büyük işler yapan Redmi 8A Dual ile yeni bir başarının daha kapısını aralayabilir. İsterseniz lafı fazla uzatmadan Redmi Note 8A Dual'in teknik özelliklerine geçelim.

İŞTE REDMİ 8A DUAL
Redmi 8A Dual, dediğimiz gibi giriş seviyesi bir akıllı telefon. Bu anlamda seviyesine uygun bir şekilde işlemci performansı sunan Redmi 8A'da Qualcomm Snapdragon 439 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise model seçeneğine göre 2GB RAM veya 3GB RAM eşlik ediyor. RAM değerinin biraz daha yüksek olmasını beklerdik ancak yine de Redmi 8A Dual'in giriş seviyesi bir akıllı telefon olduğu düşünülünce donanımları yeterli görünüyor.

Redmi2

Redmi 8A Dual'in ekran kısmında ise 6.22 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde bir LCD ekran bulunuyor. Bu ekran, giriş seviyesi akıllı telefonlarda pek rastlamadığımız cinsten bir korumaya sahip zira bu ekran genelde üst seviye akıllı telefonlarda karşımıza çıkan Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu da Redmi 8A Dual'i rakiplerinden daha güçlü yapan bir diğer unsur. Telefonun ekranının hemen üstündeki çentik kısmında ise ön kamera yer alıyor ve bu kamera 8 megapiksel değerinde fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. Telefonun arka tarafında ise klasik bir çift kamera kurulumu görüyoruz. Bu kameralardan biri telefonun ana kamerasını oluşturuyor ve 13 megapiksel değerinde bir çözünürlük sunuyor. İkincil kamera ise 2 megapiksel değerinde. Bu kamera, derinlik algılama sensörü olarak işlev görüyor. Redmi 8A Dual'in diğer tüm özellikleri ise şöyle:

REDMİ 8A DUAL ÖZELLİKLERİ

  • Qualcomm Snapdragon 439 işlemci
  • 2GB/3GB RAM
  • MicroSD kart desteğine sahip 512GB'a kadar yükseltilebilen 32GB dahili hafıza
  • 13 MP + 2 MP arka kamera
  • 8 MP özçekim kamerası
  • 5.000 mAh değerinde, 18w hızlı şarjı destekleyen bir batarya
  • Sıvı temasına karşı P2i koruması
  • Yapay zeka destekli yüz tanıma

REDMİ 8A DUAL FİYATI
Redmi 8A Dual fiyatı ile tabi ki cebinizde çok büyük yangın çıkartmayacak. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, 2GB RAM/32GB dahili depolamaya sahip Redmi 8A Dual 90 dolardan, (yaklaşık 540 TL) 3GB RAM/32GB dahili depolamaya sahip Redmi 8A Dual ise 97 dolardan (yaklaşık 585 TL) satışa çıkacak. Cihaz ilk olarak Hindistan pazarında satışa sunulacak. Cihazın haberin başında da dediğimiz gibi yeni bir başarıya imza atması, gerek düşük fiyatlar gerek ise Hindistan pazarındaki yüksek talep düşünüldüğünde gayet mümkün görünüyor. Redmi 8A Dual'ın Türkiye fiyatının ne olacağı ise şimdilik belirsiz.

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