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Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Lüks hayatını ve paylaştığı fotoğrafları görenler şaştı kaldı 'Dolandırılmayın' uyarısı da kendisinden gelmiş

21.01.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın merkezli 29 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda şok bir detay ortaya çıktı. Tutuklanan 30 şüpheliden birinin İzmir Barosu avukatlarından Elif A. olduğu öğrenilirken avukatın sosyal medyada ve bazı sitelerde 'dolandırılmayın' uyarısı yaptığı belirlendi. Geçen sene de 'Gayrimenkul hukuku' adlı bir kitap yazan avukat, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tutuklandı. Influencer da olan avukatın sosyal medyada paylaştığı lüks hayatı şaşkınlık yarattı.

Büyük vurgunda tutuklanan avukat şoke etti! Lüks hayatını ve paylaştığı fotoğrafları görenler şaştı kaldı 'Dolandırılmayın' uyarısı da kendisinden gelmiş

Aydın merkezli 29 ilde jandarma tarafından devre mülk dolandırıcılığı operasyonu düzenlendi. Ancak operasyon sonrası ortaya çıkan bir detay akıllara durgunluk verdi. Tutuklanan 30 şüpheliden biri olan İzmir Barosu avukatlarından Elif A.'nın daha önce internette 'dolandırılmayın' uyarıları yaptığı ortaya çıkarken influencer olarak kullandığı sosyal medya hesabında lüks yaşamını sergilediği de görüldü. İşte her detayı şaşkına çeviren olayın ayrıntıları...

212 DEVRE MÜLK SAHİBİ DOLANDIRMIŞLAR! 342 MİLYON 88 BİN 887 TL...

Sabah gazetesinin haberine göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devre mülk dolandırıcılığı yapıldığı iddiasıyla 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelilerin, devre mülk sahiplerine ait kişisel bilgileri yasa dışı yollarla ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, farklı illerde kiraladıkları otel ve ofisler ile kendilerine bağlı avukatlara ait hukuk bürolarında eleman yetiştirdiği de belirlendi.

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Devre mülkleri daha yüksek fiyata yabancılara pazarlayacaklarını, aksi durumda dava yoluyla iptal iade bedeli alacaklarını belirten şüphelilerin, bu yolla ikna ettikleri 212 devre mülk sahibini dolandırdıkları tespit edildi. Toplam 212 kişinin 342 milyon 88 bin 887 TL'sinin dolandırıldığı belirtildi.

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106 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI: ARALARINDA AVUKATLAR DA VAR! 30 TUTUKLAMA

Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Ocak'ta Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. 2 şüphelinin de jandarmaya gelip, teslim olması ile birlikte gözaltı sayısı, 106 oldu. Jandarmadaki işlemeleri tamamlanan 106 şüpheliden 52'si ilk olarak adliyeye sevk edildi.

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Şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si de serbest bırakıldı. Diğer 54 şüpheli de önceki gün adliyeye sevk edildi.

Bu şüphelilerden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı, 30'a yükseldi. Diğer 44 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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"DOLANDIRILMAYIN" DİYE UYARIDA BULUNMUŞ

Tutuklanan 30 şüpheliden biri de İzmir Barosu avukatlarından Elif A. oldu. Elif A.'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Influencer olarak da bilinen Elif A.'nın sosyal medyada ve bazı sitelerde 'dolandırılmayın' uyarısında bulunduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADA LÜKS YAŞAMINI SERGİLEMİŞ

Elif A.'nın sosyal medya hesaplarındaki lüks yaşamı da dikkat çekti.

Elif A.'nın 'Paravan şirketleri olan devre mülklere dikkat' şeklindeki başlıkla bir köşe yazısı da yazdığı öğrenilirken, yazıdaki "Paravan şirketleri olan devre mülklere dikkat. Türk hukuk sistemimizde 'Usul esαsα mukαddemdir' algısı göz önüne αlındığındα öncelikle sözleşmelerin şekil ve şartlarını, farklarını inceleyelim" ifadelerinin geçtiği görüldü.

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'GAYRİMENKUL HUKUKU' ADLI KİTAP YAZMIŞ

Elif A.'nın 'Gayrimenkul hukuku' isimli de bir kitap yazdığı ortaya çıktı. Elif A.'nın kitabının arka yüzünde, 'Bu kitabı yazmamdaki amaç gayrimenkul hukukunu çeşitli bakış açılarından ele alarak topluma indirgemiş bir şekilde sunmak' şeklinde yazdığı görüldü.

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sosyal medya dolandırıcılık Avukat influencer dolandırıcı

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