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Büyük yıkıma yol açan depremi, yarım saat önceden rüyasında gördü! "Kabus gibiydi"

22.02.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddiaya göre, Kahramanmaraş’ta yaşayan Abdullah Sarıgül (19), deprem gecesi rüyasında deprem olduğunu gördü. Sarıgül, yarım saat sonra rüyasında gördüğü manzarayı yaşadı. Genç, ‘‘Deprem gecesi saat 12’de uyudum. 1-2 saat uyuduktan sonra tekrar uyandım. O arada rüyamda böyle bir olay gördüm. Yatağımın sallandığını, odamın dağıldığını gördüm. Kabus gibiydi uyandım. Biraz uyanık durdum korkumdan dolayı. Tekrar uyudum. Yarım saat sonra rüyamda yaşadığım olayın aynısını tekrar yaşadım." dedi.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşayan vatandaşlar hala gecenin izlerini unutamıyor. Kahramanmaraş’ta yaşayan 19 yaşındaki Abdullah Sarıgül, deprem gecesi gördüğü rüyayı yarım saat sonra yaşadığını iddia ederek, sallantının çok uzun sürdüğünü söyledi.

Gece yaşadıkları sokağın mahşer yeri gibi olduğunu söyleyen Sarıgül şöyle konuştu;

"YATAĞIMIN SALLANDIĞINI, ODAMIN DAĞILDIĞINI GÖRDÜM"

‘‘Deprem gecesi saat 12’de uyudum. 1-2 saat uyuduktan sonra tekrar uyandım. O arada rüyamda böyle bir olay gördüm. Yatağımın sallandığını, odamın dağıldığını gördüm. Kabus gibiydi uyandım. Biraz uyanık durdum korkumdan dolayı. Tekrar uyudum. Yarım saat sonra rüyamda yaşadığım olayın aynısını tekrar yaşadım.

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"MAHŞER YERİ GİBİYDİ"

Kendimi direk cenin pozisyonuna aldım. Kafamı korudum. Sallantının geçmesini bekledim çok uzun sürdü. Ne zamana geçeceği hakkında artık fikrim yoktu. Şimdi geçer diyemedim biraz daha uzayınca. Sallantı hafifleyince hemen ailemin yanına geçtim. Üzerimize montumuzu aldık sokağa indik. Biz indiğimizde bütün mahalle sokaktaydı, mahşer yeri gibiydi. O günü mahallede geçirdik korku içerisinde.

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Öğleden sonra tekrar ikinci bir deprem daha oldu. Onda da arabanın içerisindeydik herkes korkuyordu ama yapacak bir şey yoktu. Direk kendimizi açık alana attık ilk gün böyle geçti. 15-16 gün oldu artık günleri de bilemiyoruz. Telefondan bakıyoruz hangi gün olduğuna." (İHA)

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deprem Kahramanmaraş

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