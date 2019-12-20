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Büyükada'da 81 ruamlı at itlaf edilmişti... İBB binası önünde fayton protestosu! Çadırlarda sabahladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:28 | Son Güncelleme

Büyükada'da ruamlı 81 atın itlaf edilmesinin ardından çeşitli STK üyelerinin bulunduğu grubun Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde çadırlı protestosu sürüyor. Grup üyeleri belediye binasının karşısındaki parkta çadırlarda sabahladı.

Gruptakilerden Arzu Sertaç, "Türkiye toplumunun şu soruyu kendisine sormasını istiyorum. Bu insanlar neden burada çadırları kurup sabahladı? İşi gücü sorumlulukları olan insanlarız. Ancak artık insan türü bütün canlıların da bir birey olduğuna hissedebilir olduğunu, onların da duyguları olduğunu yaşam hakları olduğunu göstermek ve bunun farkındalığını toplum üzerinde kılmak istiyoruz. Burada kalmaya devam edeceğiz. Ciddi bir eylem, tabi ki sürdürülebilirliğini sağlamak için emek sarf edeceğiz. Devamlılığını sağlayacağız. İnsan kaynaklı bir nedenle bu atlar hastalandı ve yayıldı. Çözüm olarak kolay çözümü yakaladılar. Öldürmek bu kadar kolay değil." dedi.

"GÜNLERCE GECELERCE KALMAYA KARARLIYIZ"

Özgür Ürgan ise, "Bu eylemi gerçekleştirmemiz çok değerliydi. Adalarda belirli yerlerde toplanıp sesimi duyurmaya çalıştık. Bu hastalık bizim için sürpriz değil. Kimse için sürpriz olmamalı. Zaten yıllar önce bu hastalık ortaya çıkmış dışarıdan adalara at getirilmesi yasaklanmıştı. Fayton mafyası diye tabir ettiğimiz kişiler tarafından bu atlar kaçak yollarla getirildi. Bunun gibi birçok olaya göz yumuldu. At katliamına bugüne kadar göz yumuldu. Bu olay artık adalı halkın canını bile tehlike altına alacak bir duruma geldi. Biz çok kararlıyız. Buradan kesin bir sonuç alınmadan günlerce gecelerce kalmaya kararlıyız. Biz daha çağrımızı yapmadan onlarca hayvan sever dünden beri burada. Çadırlar kuruldu, bu çadırlara daha eklenecektir. 19.30’da Ekrem İmamoğlu ile görüşmemizden sonra çıkan sonucun bizi tatmin etmesi ihtimali çok düşük bizim için, umutlu değiliz. Katılım artmaya devam edecektir." diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
büyükada ruamlı at çadır

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Ekoooo ekoo..koltuk sallaniyor..bir de c kalkıp ülkeyi yonetecem diyorsun
stv de yayına çıkan ekrem Şehit Ömer Halisdemir'in adını caddeye vermemek için direnen ekrem başka bir habere göre 250 bin tl lik saati olan ekrem, işçi çıkarmayacağız diyenler kimler, batıdan alınan kredileri de ödeyin bakalım oy verenler, şimdi kredi vermedi ülkedeki bankalar derler, bankalar her belediyeye kredi mi veriyor ve kredi verilecekse bende başkan olup iş yapabilirim sıkıntı yok ve kredi vermedi bankalar diye ağlıyorsanız millete acındırıp oy kazanabilirdi ekrem, ekreme oy veren kimileri zaten güven vermiyordu, seçtikleri ekrem de zaten hiç güven vermiyor
boşuna heycanlanmayin sizin devriniz coktan bitti
noldu eko? iş basa gelince suspus oldun, baskan olmasaydin simdi nefret sozlerini sakinmadan konusmaya baslamistin coktan..
@enes_karacavus_1989 adres ver günün boşu ödülünü adresine kargolayalım. Adamın üslubunda nefret söylemi yok o yüzden boş yapma. adalar belediyesine gerekli talimat verildi, o faytoncular işletme ve yıl sonuna kadar mecbur kullanacaklar atları. Sonrası olursa bende burada yazarım tepkiyle
@moynet adres versinler, en boş oy atan, işe yaramaz oy atan ödüllerini gönderelim ekreme oy verenlere , neye niye oy verdiğini bilmeyenler... utanılacak hallerdesiniz
@aydnmurat daha 6 ay oldu geleli , trol , maaş zamanınız gelince ötmeye başlıyonuz yaptığın yorumlarda mantık dışı abuk sabuk anlaşılmaz yorumlar 25 sene yönetenlerede 2 çift lafın varmı de hele komik duruma düşme bu kadar cahil olupta konuşmak iyi değil :)
Trabzon'un Evlâdı Eren Bülbül ü , Şehid eden PKK lı Teröristin Cenazesine koşmuş yine HDP liler. "Trabzon'un evladıyım" deyip ; Bu PKK Sponsorlarına "Size 16 Milyon İstanbullu'nun Selamını Getirdim" diyen Zam_Pİyon gerçekten Trabzon'un Evladımı?
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