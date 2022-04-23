HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükada'ya akın ettiler! '1 yıldır bu günü bekliyoruz, kuyruğu beklemeye değer'

Büyükada'ya akın ettiler! '1 yıldır bu günü bekliyoruz, kuyruğu beklemeye değer'

23.04.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükada'da metrelerce elektrikli araç kuyruğu oluştu. Aya Yorgi Kilisesi'ne gitmek isteyenlerin akın ettiği adada araç kapasitesi, takviyelerle 34 araca çıkarıldı. Saatlerdir sıra bekleyenlerin olduğu yerde dilek dilemek için gelen bir vatandaş, ''Heyecanlıyız, 1 yıldır bugünü bekledik. Ben ilk defa geliyorum, geçen sene arkadaşımın dileği kabul oldu. Onun için bu kuyruğu beklemeye değer'' dedi.

Büyükada'ya akın ettiler! '1 yıldır bu günü bekliyoruz, kuyruğu beklemeye değer'

Hava sıcaklığını fırsat bilenler ve Aya Yorgi Kilisesi'nde dilek dilemek isteyenler Büyükada'daki elektrikli araçlara binmek için sıraya girdi. Elektrikli araçlar için metrelerce kuyruk oluştu.

"BU KUYRUĞU BEKLEMEYE DEĞER"

1 saattir sıra beklediğini söyleyen Cemile Armağan, "Dilek dilemek için bekliyoruz, Aya Yorgi'ye çıkacağız. Heyecanlıyız, 1 yıldır bugünü bekledik. Ben ilk defa geliyorum, geçen sene arkadaşımın dileği kabul oldu. Onun için bu kuyruğu beklemeye değer. 1 saattir sıra bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Screenshot_4

Şebnem Kalaycı ise , "Biz yaklaşık 10 dakikadır bekliyoruz ama 2 saat bekleyeceğiz gibi duruyor. Aya Yorgi tepesine çıkacağız. Ben ilk defa geldim ama arkadaşım daha önce geldi. Heyecanlıyız, kalabalık, gayet güzel, her şey keyifli" dedi.

Screenshot_5

Esra Gökçe de, "Sıra daha yavaş ilerler diye bekliyorduk ama baya hızlı ilerledi. Demek ki yeni sistem gayet iyi. Zaten faytonların durumuna da çok üzülüyorduk. Aya Yorgi için bekliyorum. Büyükada'ya çok geldim ama Aya Yorgi'ye ilk defa gideceğim. Heyecan var, dilekler hazır" diye konuştu. Büyükada'nın merkezinden saatlerce sıra bekleyerek elektrikli araca binenler, yolculuğun ardından kiliseye yakın olan Lunapark Meydanı'na ulaştı.

Screenshot_6

DİĞER ADALARDAN TAKVİYE ARAÇ GETİRİLDİ

İETT Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, araçlar yüzde 100 kapasiteyle çalışılıyor. Diğer adalardan takviye araçlar getirildi. Normalde 17 minibüs diğer adalardan takviye ile 2 katına, 34 araca çıkarıldı. Taksi şeklinde çalışan 40 araç da boşta kaldıkları zaman minibüs şeklinde çalıştırılıyor.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün...Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün...
Bakan Koca 'sorun kökten çözülüyor' deyip duyurdu! 'Hekimler artık...'Bakan Koca 'sorun kökten çözülüyor' deyip duyurdu! 'Hekimler artık...'
Çocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yokÇocukların elinden düşmüyor! Alkolden farkı yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Ortalık ayağa kalktı! Önce tarifi verdi, sonra cinsel organa...

Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün!

Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün!

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

6'lı masada "yeni ittifak" iddiası! Kılıçdaroğlu'nun kararı net

Kimlik kartlarında yeni dönem 81 ilde başladı!

Kimlik kartlarında yeni dönem 81 ilde başladı!

Köylülerin kâbusu oldu! 10 milyon liralık vurgun

Köylülerin kâbusu oldu! 10 milyon liralık vurgun

İlginizi Çekebilir

Korkunç bir ihmale kurban gitti! Etinden dışarı fırlayan…

Korkunç bir ihmale kurban gitti! Etinden dışarı fırlayan…

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.