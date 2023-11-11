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Büyükçekmece'de şok! Elinde pala ile yoldan geçenlere saldırdı

11.11.2023 23:01 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece'de, elindeki pala ile sokağa çıkan bir kişi dehşet saçtı. Eline palayı alıp, çevreden geçenlere saldırdı. Yoldan geçenler şans eseri yara almadan kurtulurken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise bir site sakini tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece'de şok! Elinde pala ile yoldan geçenlere saldırdı

Büyükçekmece'de akılalmaz bir olay yaşandı. Dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde elinde pala ile bir apartmandan sokağa çıkan bir kişi, bilinmeyen nedenle sokaktan geçenlere saldırdı. Pala ile yoldan geçenlerin üzerine doğru koşan kişiyi görenler kendilerini kurtarmak için hızla uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YERDEN ALDIĞI PALAYI BİNAYA FIRLATTI!

Elindeki pala ile çevredekilere korku dolu anlar yaşatan kişi, bir süre sonra palayı sokağa fırlattıktan sonra apartmana girdi. Daha sonra elinde bıçakla tekrar sokağa çıkan şüpheli, çevredekilerin üzerine doğru koştuktan sonra geri dönerek binaya girdi. Polisin gelmesi ile şüphelinin bulunduğu apartmana yönelen çevre sakinlerinden bir kişi, yerden aldığı palayı binaya doğru fırlattı.

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Şüpheli ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)


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polis Büyükçekmece pala
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