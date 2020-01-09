Büyükçekmece'de "seçmen usulsüzlüğü" davası

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimleri öncesinde bazı vatandaşların adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları, bu konuda talimat verdikleri iddia edilen aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcılarının da olduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı ile aralarında Hasan Akgün'ün de bulunduğu 3 sanık ile avukatları katıldı. Müşteki olarak AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığını temsilen de bir avukat duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Hasan Akgün, bu davanın siyasi bir dava olduğunu ileri sürerek, "6 kez üst üste belediye başkanı seçildim. Her seçim öncesi olaylar oluyor ama böyle bir olayla ile ilk kez karşılaşıyorum. Bana ve aileme yapılan bir komplodur. Bu suçları işleyecek biri değilim." dedi.

Büyükçekmece halkının yüzde 99'unun kendisini tanıdığını, seçim zamanları böyle oyunlar oynandığını çok gördüğünü anlatan Akgün, suçlamaları reddederek beraatini istedi.