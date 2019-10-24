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Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 17:51 | Son Güncelleme

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Şili Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre ile Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu.Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Şili Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre ile Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Ardından Wimmer, eşi ve bazı büyükelçilik mensupları ile Erdoğan hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şili’nin Ankara Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre’yi da kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Latorre, Erdoğan’a güven mektubunu sundu ve ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Son olarak Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

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