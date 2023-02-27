Buzdolabına asla koymamanız gereken en zararlı yiyecek! Masum duruyor ama kansere neden olabilir

Gıda uzmanları yaptıkları araştırmalar doğrultusunda patatesi buzdolabında saklamanın oldukça zararlı olduğunu paylaşmıştı. Buzdolabında saklanan patateslerin riskleri üzerine yapılan araştırmalar hakkında "Buzdolabına konulduğunda patatesin içerisindeki nişasta şekere dönüşür. Fırında veya yağda pişirildiğinde ise bu şekerler asparajin adı verilen amino asit ile birleşir ve zehirli bir kimyasal olan akrilamid üretilmesine yol açar."denilmişti.

BİRBİRLERİNDEN AYRI OLARAK SAKLANMALILAR

FSA web sitesinde "Buzdolabında saklanmaması gereken en önemli yiyecek patatestir" yazıyor. Gıda uzmanları patatesin yanı sıra ekmek ve domates gibi diğer ürünlerin de buzdolabına ait olmadığını söyledi. Loth, salatalıkların da buzdolabına ait olmadığını söyleyerek devam etti. Soğan ve sarımsak karanlık bir dolapta, meyve ve sebzeler ise birbirinden ayrı buzdolabında saklanabilir.

SÜTÜ BUZDOLABI RAFINA KOYMAYIN

Araştırmacı gıdaların doğru saklanması yönünde yaptığı açıklamalarda sürekli açık olması nedeniyle buzdolabının en sıcak bölgelerinden biri olduğu için kapıya süt konulmaması gerektiğini de belirtti.

Patates üzerine yapılan araştırmalarda bazı uzmanlar patatesin buzdolabında saklanmaması gerektiği bilgisine katılmadıklarını belirtiyorlar. Araştırmacı Shefalee Loth, "Uzmanlar daha önce bir sağlık riski olduğu düşünülen patatesleri buzdolabında saklamanın, onlardan en iyi şekilde yararlanmanın iyi bir yolu olduğunu söylüyor. Özellikle de patatesleri hemen kullanmayacaksanız," dedi.

