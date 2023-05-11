Buzdolabına neden karbonat koymalısınız? Şaşırtıcı etkiler yaratıyor

Buzdolabına açık şekilde konulan veya bozulan yiyecekler oldukça kötü kokulara sebep olabiliyor. Bu kokular diğer gıdaların içine sinerek yerken rahatsız edici tatlar yaratıyor. Buzdolabı kokusunu ne yaparsam yapayım geçiremiyorum diyorsanız bunun çözümü çok basit! Evde bulunan bazı malzemeler buzdolabınızı eskisi gibi tertemiz kokutacak.

KARBONAT

Karbonat buzdolabı temizliğinde öne çıkan malzemelerden biridir. Kötü kokulardan kurtulmak için ufak bir kaseye karbonat koyarak en az 12 saat buzdolabınızda bekletin. Tüm kötü kokular karbonat içinde hapsolarak temizlenecektir. Ayrıca karbonatlı su hazırlayarak buzdolabınız raflarını da silebilirsiniz. Bu sayede derin bir temizlik sağlayarak kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Bu yöntemi karbonatı tazeleyerek ara ara tekrarlayabilirsiniz.

Kahve, kötü kokuları içine hapsetmede bir hayli etkilidir. Bunun için hem Türk kahvesi hem de kahve çekirdekleri kullanabilirsiniz. Türk kahvesinin içine biraz pirinç ekleyip kaseye koyduktan sonra 12 saat bekletin. Bu sayede kötü kokular kahveye hapsolur. Buna alternatif olarak kahve çekirdeklerini de kullanabilirsiniz. Bir kaseye koyduğunuz kahve çekirdekleri de kötü kokuları hapsetmenizi sağlar.

LİMON

Limon dilimleri de hoş olmayan kokuların temizlenmesinde yardımcı olur. Bir limonu ince ince dilimleyerek buzdolabınızın raflarına koyun. Bu yöntemi uygularken limon dilimlerini ara ara yenilemeniz kokulardan daha kolay kurtulmanızı sağlayacaktır.

