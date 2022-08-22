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Buzdolabından gelen kötü kokulara son: Mutlaka deneyin! Buzdolabı kokusu nasıl giderilir?

22.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buzdolabı hayatımızı oldukça kolaylaştıran mutfak aletlerinden. Yiyeceklerimizi uzun süre bozulmadan saklayan buzdolabında zaman zaman kötü kokular oluşabiliyor. Bu kokular yemeklerin içerisine sinerek yemek yerken istenmeyen durumlara yol açabiliyor. Buzdolabında oluşan kötü kokuları geçirmek için aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz.

Buzdolabından gelen kötü kokulara son: Mutlaka deneyin! Buzdolabı kokusu nasıl giderilir?

Buzdolabına konulan yemekleri ağzı açık bir şekilde koymak veya yemeklerin zamanla bozulması buzdolabında kötü kokulara neden oluyor. Bu kokunun geçmesi çok uzun zaman alabiliyor. Kokuların yemeklerinize geçmesinden rahatsızsanız doğal ürünler ile buzdolabı kokusunu çok basit bir şekilde çözebilirsiniz. Kokuyu gidermek için yapmanız gerekenler oldukça pratik

BUZDOLABI KOKUSUNU GİDERMEK İÇİN

ELMA SİRKESİ

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Elma sirkesini suyla karıştırıp buzdolabına koyun. Elma sirkesi antiseptik özelliği ile bakterileri temizlerken hem de kokunun giderilmesini sağlar.

KARBONAT

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Sirke kokusundan hoşlanmıyorsanız bir kaba karbonat koyarak buzdolabına yerleştirin. Koku gidene kadar buzdolabınızda tutun. Ayrıca günlük kokuların oluşmamasını istiyorsanız buzdolabınızda her zaman bir kap içinde karbonat bulundurabilirsiniz.

SÜT

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Çay bardağına ya da küçük bir kaba az miktarda süt koyarak dolapta üstü açık şekilde bekletin. Süt kötü kokuları kendine çekme ve hapsetme özelliğine sahiptir.

ÇAY

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Bir yemek kaşığı kadar çay posasını dolaba koyun. Bir gün önceden kalan çay demi işinize yarayacaktır. Üzerine bir dilim limon koyarsanız etkisi daha da artabilir.

TÜRK KAHVESİ

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İçine pirinç taneleri attığınız Türk kahvesini buzdolabı raflarınıza yerleştirin. Küçük bir kasenin içine koyduğunuz Türk kahvesinin içine bir kaşık pirinç karıştırmanız yeterli. Bu karışımı bir gece dolabınızda bekletin. Sabaha kokudan kurtulmuş olacaksınız.

VANİLYA

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Bir pamuk parçasına vanilya dökün ve dolabın bir kenarına bırakın. Bu pamuğu su dolu bir bardağın içine koyarak da buzdolabınıza yerleştirebilirsiniz. Bu yöntemle sadece kötü kokulardan kurtulmuş olmayacak aynı zamanda buzdolabının içinin mis gibi vanilya koktuğunun farkına varacaksınız.

YULAF EZMESİ

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Buzdolabına ağzı açık şekilde bir kase yulaf ezmesini koyun. Yulaf kokuları emmede oldukça başarılıdır. Bir gün boyunca buzdolabında beklettiğiniz yulaf ezmesi kötü kokudan eser bırakmayacaktır.

GAZETE

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Tek başına yeterli olmasa da bir tomar gazete kağıdını buruşturup dolabınızın bir kenarına bırakın. Zira gazete kağıdı da kötü kokuları emme özelliğine sahip.


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