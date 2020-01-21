HABER
  4. Buzla kaplı 2 bin 241 rakımlı gölde zorlu balık avı

Buzla kaplı 2 bin 241 rakımlı gölde zorlu balık avı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:28 | Son Güncelleme

Ağrı'da balıkçılar, yüksek rakımdaki buzla kaplı Balık Gölü'nde balık avlayarak geçimlerini sağlıyorlar - Balıkçılardan Hasan Yıldız: - "Ağlarımız bir hafta boyunca gölde suyun içerisinde kalıyor. Daha sonra gelip buzları kırıp ağlarımızı çıkarıyoruz. Avladığımız balıkların bir kısmını yiyoruz, bir kısmını da satıyoruz"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da geçimini balıkçılıkla sağlayanların, yüzeyi buzla kaplanan Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden, 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'ndeki zorlu mesaisi başladı.

Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan gölün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Yaz mevsiminde yöre halkının tekneyle balık tuttuğu ve turistlerin de çadır kampı yaptığı göl, kış mevsiminin gelmesiyle farklı güzelliğe büründü. Yörede geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, ilk olarak dondurucu soğukta yüzeyi buzla kaplı gölün üstünde uzun süre yürüyerek balıkların fazla olduğu yerleri tespit ediyor.

- Buzla kaplı gölden balık çıkarmak bir haftalarını alıyor

Yer yer bir metre kalınlıktaki buzları kırarak 50 metre aralıklarla ağları göle bırakan köylüler, daha sonra bu yerleri işaretleyerek beklemeye koyuluyor. Yaklaşık bir hafta sonra tekrar bölgeye gelen balıkçılar, işaretledikleri buzlu yerleri küreklerle yeniden kırıp ağları sudan çekmeye başlıyor.

Bir yandan ağı çeken bir yandan da ağa takılan balıkları heyecanla bekleyen balıkçıların zaman zaman kaş ve kirpikleri de kırağı tutuyor. Binbir zahmetle buzla kaplı gölden çıkardıkları balıkları çuvallara dolduran balıkçılar, havanın kararmasıyla evlerine dönüyor.

- "Bir kısmını yiyoruz bir kısmını da satıyoruz"

Balıkçılardan Hasan Yıldız, yaşadıkları coğrafyanın doğa şartları açısından zor olduğunu söyledi. Bölgede 21 yıldır yaz, kış demeden balıkçılık yaptığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Soğuk havalar sonrası gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Buzun üzerindeyiz ve altımızda 25 metrelik bir derinlik var. Ağlarımız bir hafta boyunca gölde suyun içerisinde kalıyor. Daha sonra gelip buzları kırıp ağlarımızı çıkarıyoruz. Avladığımız balıkların bir kısmını yiyoruz, bir kısmını da satıyoruz. Bazen de olta ile alabalık yakalıyoruz. Ekmek paramızı çıkarıp ailelerimize bakmak için çalışıyoruz."

Balıkçılardan Murat Kaçar ise dondurucu soğuklar nedeniyle balık avlarken çok zorlandıklarını anlattı. Ekmek mücadelesi için tehlikeyi göze aldıklarını aktaran Kaçar, "Kışın gölde balık tutarak ailemizi geçindiriyoruz. Balık Gölü'nün her tarafı buz tuttu. Biz her gün bu buzun üzerinden gidip geliyoruz. Balık bazen oluyor, bazen de olmuyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
İtfaiyenin saniyelerle yarışına gelişi güzel park engeliİtfaiyenin saniyelerle yarışına gelişi güzel park engeli
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördüKaraman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı balık avı Balık Gölü buz köylüler Vatandaşlar zorlu

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

Gassal Hamza Özken: Bu mesleği herkes yapamaz

Yapılması zor mesleklerden biri: Cesaret, güç ve kuvvet istiyor

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

Isparta’da 44 yaşındaki adam evde ölü olarak bulundu

44 yaşındaki adamın sır ölümü!

Öz kızını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Babadan mahkemede şaşkına çeviren ifade

Kızını parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Mahkemede şaşkına çeviren ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.