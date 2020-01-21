Buzla kaplı 2 bin 241 rakımlı gölde zorlu balık avı

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da geçimini balıkçılıkla sağlayanların, yüzeyi buzla kaplanan Doğu Anadolu'nun önemli turizm merkezlerinden, 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'ndeki zorlu mesaisi başladı.

Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan gölün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Yaz mevsiminde yöre halkının tekneyle balık tuttuğu ve turistlerin de çadır kampı yaptığı göl, kış mevsiminin gelmesiyle farklı güzelliğe büründü. Yörede geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlar, ilk olarak dondurucu soğukta yüzeyi buzla kaplı gölün üstünde uzun süre yürüyerek balıkların fazla olduğu yerleri tespit ediyor.

- Buzla kaplı gölden balık çıkarmak bir haftalarını alıyor

Yer yer bir metre kalınlıktaki buzları kırarak 50 metre aralıklarla ağları göle bırakan köylüler, daha sonra bu yerleri işaretleyerek beklemeye koyuluyor. Yaklaşık bir hafta sonra tekrar bölgeye gelen balıkçılar, işaretledikleri buzlu yerleri küreklerle yeniden kırıp ağları sudan çekmeye başlıyor.

Bir yandan ağı çeken bir yandan da ağa takılan balıkları heyecanla bekleyen balıkçıların zaman zaman kaş ve kirpikleri de kırağı tutuyor. Binbir zahmetle buzla kaplı gölden çıkardıkları balıkları çuvallara dolduran balıkçılar, havanın kararmasıyla evlerine dönüyor.