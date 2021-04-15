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  4. Cadde ortasında darp edilen kadını vatandaşlar kurtardı!

Cadde ortasında darp edilen kadını vatandaşlar kurtardı!

15.04.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kasalı motosiklette bulunan genç kadını darp eden saldırgan, kameraya yakalandı. 2 kişinin müdahale ettiği olayda genç kadın, saldırganın elinden kurtarıldı.

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Beşyol kavşağında bir kadına şiddet anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Pırpır diye tabir edilen kasalı motosikletin üzerinde yolculuk eden bir çift tartışmaya başladı.

DARBE ALINCA YÜZÜNÜ EĞEN KADINA: KALDIR KAFANI

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikleti durduran erkek, yanındaki genç kadının yüzüne vurmaya başladı. Yüzüne art arda 2 kez darbe alan kadın çaresizce yüzünü öne eğerken, saldırgan şahıs "kaldır kafanı" diye bağırmaya devam etti.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ SONRASI DURDU

Bu sırada olaya şahit olan iki kişi motosikletin yanına giderek müdahale etti. Kişilerin uyarması üzerine yanındaki kadına şiddet uygulamayı bırakan şahıs motosikleti çalıştırıp gözden kayboldu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet

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