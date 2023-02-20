Cadde ortasında korkunç kavga! Tam sonlandı sanılırken yaptığı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

Güngören Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir AVM'nin önünde 18 Şubat Cumartesi saat 16.00 sıralarında iddiaya göre aralarında husumet olan iki kişi arasında kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Bir süre sonra taraflardan biri elinde bıçakla olay yerine tekrar geldi. Kavga ettiği kişiye doğru elindeki bıçağı defalarca sallayan kişi, husumetli olduğu adamı yaraladı.

ÇEVREDEKİLERİN ARAYA GİRMESİYLE SONA ERDİ

Cadde ortasında kalabalığın içinde uzun süre devam eden kavga, yine çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan kişi ambulans hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de kavga sonrası kaçan bıçaklı saldırganı arama çalışması başlattı. (DHA)



