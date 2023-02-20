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  4. Cadde ortasında korkunç kavga! Tam sonlandı sanılırken yaptığı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

Cadde ortasında korkunç kavga! Tam sonlandı sanılırken yaptığı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

20.02.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güngören'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki kişinin kavgası şoke etti. İddiaya göre, husumet olduğu iddia edilen kişiler, cadde ortasında kavga etmeye başladı. Bir süre sonra kavga sonlandı sanılırken, taraflardan birinin yaptığı dehşete düşürdü. O kişi, bıçakla olay yerine geri dönerek diğer kişiyi yaraladı.

Cadde ortasında korkunç kavga! Tam sonlandı sanılırken yaptığı dehşete düşürdü: O anlar kamerada

Güngören Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir AVM'nin önünde 18 Şubat Cumartesi saat 16.00 sıralarında iddiaya göre aralarında husumet olan iki kişi arasında kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Bir süre sonra taraflardan biri elinde bıçakla olay yerine tekrar geldi. Kavga ettiği kişiye doğru elindeki bıçağı defalarca sallayan kişi, husumetli olduğu adamı yaraladı.

ÇEVREDEKİLERİN ARAYA GİRMESİYLE SONA ERDİ

Cadde ortasında kalabalığın içinde uzun süre devam eden kavga, yine çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan kişi ambulans hastaneye kaldırıldı.

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