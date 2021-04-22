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  4. Cadde ve yollar mezarla dolu! Bu ilçeye gelen şaşırmadan edemiyor

Cadde ve yollar mezarla dolu! Bu ilçeye gelen şaşırmadan edemiyor

22.04.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da kaldırımlarda ve yol ortasında bulunan mezarlar görenleri şaşırttı. Rivayete göre alim zatların yattığına inanılan mezarlar, Merzifon ilçesinde Taşdan Sönmez Caddesi, Lise Caddesi, Hacı Rahat Caddesi ve daha birçok yerde bulunuyor.

Cadde ve yollar mezarla dolu! Bu ilçeye gelen şaşırmadan edemiyor

Merzifon’da çok eski yıllarda yaşayan bu alimlerin mezarlarına ilçede doğup büyüyenler alışkın olsa da özellikle dışarıdan gelen insanlar bunları görünce hayretlerini gizleyemiyor. Bir ulusal marketin önünde bulunan Murat Dede mezarını, dışarıdan şehre gelerek gören bir vatandaş, “Market manzaralı mezarı görünce çok şaşırdım. O ulusal marketin mezar sattığını zannettim. Fakat gerçek bir mezar olduğunu öğrendim. Neden burada olduğunu da merak ettim” dedi.

YOLDAN GEÇENLER MEZARLARI GÖRDÜKÇE DUA EDİYOR

Merzifon halkı tarafından sahip çıkılan ve düzenli olarak temizliği yapılan mezarların yanından gelip geçenler, orada yatan zatların kabirleri başında dualar ediyor. Şuan şehrin göbeği olan yerlerin önceden mezarlık olduğunu belirten İbrahim Keserci, “Buradan garajlara, meslek lisesine kadar burası eski mezarlığın kesiştiği yerdi. Buraya yakın Kılıç Dede, Şeyh Abdurrahman Rumi Hazretleri ve bu market yanında mezarı yer alan Murat Dede kabirleri bulunuyor. Bu mübareklerin mezarları bizim çocukluğumuzdan beri buralarda yer alıyor” dedi.

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İSLAM ALİMLERİNİN MEZARLARI ŞEHİR İÇİNDE

Hacı Rahat Caddesi’nde bir apartmanın altında yer alan Arap Dede mezarı hakkında Rıdvan Karakuş, “Arap Dede, Arabistan’dan hareketle Anadolu’da İslamiyet’i yayarak Merzifon’a gelen Arap elçilerinden birisidir. İslam’ı Merzifon’a getiren ilk kişi olarak bilinen Arap Dede’nin ömrünü İslam için adadığı rivayet ediliyor. Bu tür İslam alimlerinin mezarlarının şehir içinde olması insanların dikkatini çekiyor. Allah hepsine rahmet eylesin böyle kişilerinde sayısını arttırsın” diye konuştu.

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İHA

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