Çağımızın yeni sorunu! Anne ve babalar sanal istismar tehlikesine karşı dikkat

Oyun hakkı çocukların olmazsa olmaz haklarından bir tanesidir. Son dönemde çocuk istismarcılarının da çocukların internette artan kullanım süresinin farkına vardıkları ve çocuklara ulaşıp görüntülerini alabilmek için uygulamaları ve online oyunları aktif olarak kullandıkları tespit edilmiştir. İnternet üzerinden gerçekleşen cinsel istismara maruz kalma sıklığının da dünya genelinde oldukça arttığı gözlemlenmektedir. Av. Lerzenur Asan Elik, sanal istismara karşı anne ve babaları uyarmak için önemli açıklamalarda bulundu.

ÇOCUKLARIN GÜVENECEKLERİ TANIDIK KARAKTERLER ORTAYA KONULUYOR

İstismarın son derece profesyonel bir şekilde planlandığından söz eden Av. Lerzenur Asan Elik, “İstismarcılar son derece profesyonel bir şekilde, sahte çocuk hesapları üzerinden ya da güvenilir yetişkin profiller çizmek suretiyle çocuklarla sözde güven ortamında tanışıp, iletişim kurmaktadır. Tutarlı, sakin, arkadaşça kısacası çocukların güvenecekleri tanıdık karakterler ortaya koyarak çocukları yanıltmakta ve dikkatlerini dağıtmaktadır. Güven ilişkisi kuramadıkları durumlarda ise agresifleşip çocukları tehdit ederek amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır” dedi