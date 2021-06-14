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Çağımızın yeni sorunu! Anne ve babalar sanal istismar tehlikesine karşı dikkat

14.06.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin etkisiyle uzun süredir evde olan çocuklar internette ve çevrimiçi oyunlarda daha fazla zaman geçirmeye başladı. Ancak internet üzerinden yürütülen sosyal medya, uygulamalar ve sanal oyunlar içlerinde pek çok tehlikeyi de barındırıyor. Gerek şiddet içeren oyunlar, gerekse de oyunları kullanmak suretiyle çocuklara hızla ulaşabilen istismarcılar çocuklar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Çağımızın yeni sorunu! Anne ve babalar sanal istismar tehlikesine karşı dikkat

Oyun hakkı çocukların olmazsa olmaz haklarından bir tanesidir. Son dönemde çocuk istismarcılarının da çocukların internette artan kullanım süresinin farkına vardıkları ve çocuklara ulaşıp görüntülerini alabilmek için uygulamaları ve online oyunları aktif olarak kullandıkları tespit edilmiştir. İnternet üzerinden gerçekleşen cinsel istismara maruz kalma sıklığının da dünya genelinde oldukça arttığı gözlemlenmektedir. Av. Lerzenur Asan Elik, sanal istismara karşı anne ve babaları uyarmak için önemli açıklamalarda bulundu.

ÇOCUKLARIN GÜVENECEKLERİ TANIDIK KARAKTERLER ORTAYA KONULUYOR

Av.Lerzenur-Asan-Elik (1)

İstismarın son derece profesyonel bir şekilde planlandığından söz eden Av. Lerzenur Asan Elik, “İstismarcılar son derece profesyonel bir şekilde, sahte çocuk hesapları üzerinden ya da güvenilir yetişkin profiller çizmek suretiyle çocuklarla sözde güven ortamında tanışıp, iletişim kurmaktadır. Tutarlı, sakin, arkadaşça kısacası çocukların güvenecekleri tanıdık karakterler ortaya koyarak çocukları yanıltmakta ve dikkatlerini dağıtmaktadır. Güven ilişkisi kuramadıkları durumlarda ise agresifleşip çocukları tehdit ederek amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır” dedi

“SORUMLULUK TAMAMEN ANNE VE BABAYA AİT”

Çocukların evde internet kullanımındaki sorumluluğun tamamen anne ve babalarına ait olduğunu belirten Elik, “Ebeveyn ya da bir yetişkin kontrolü olmaksızın internet kullanımı özellikle son zamanlarda daha da tehlikeli bir hal almıştır. Ebeveynin farkındalığı ve kontrolü bu noktada çok önemlidir. Anne ve babalar mutlaka çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmeli, onlara zaman ayırmalı, oyun oynamalı, etkin iletişim halinde kalmalı, eğer çocuk bilgisayar kullanmak zorundaysa bilgisayarı mümkünse ortak bir alana yerleştirmeli ve takip etmeli, gerekirse riskli alanlara erişimini engellemek için internet filtresi yerleştirmeli ve en önemlisi online geçirilen süreyle ilgili sınır koymalıdır” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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