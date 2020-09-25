HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Çakarlı maganda'nın tutukluluğu devam edecek

'Çakarlı maganda'nın tutukluluğu devam edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 15:58 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı Dadaş Aras'ın yönetimindeki aracın önünü kesip Aras'ı bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Muhammed Enes Uysal'ın (20) tutukluluk incelemesi yapıldı. Uysal'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda da Dadaş Aras'ın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı vurgulandı.

'Çakarlı maganda'nın tutukluluğu devam edecek

Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk incelemesinde şüpheli Uysal'ın avukatı, müvekkilinin serbest bırakılmasını ya da adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. Dosyayı inceleyen hakimlik, şüpheli Uysal'ın üzerine atılı bulunan "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, şüphelinin tutuklu kaldığı süre ile delillerin henüz toplanmamış olmasına kanaat getirerek adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını değerlendirdi. Şüphelinin "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutukluluk halinin devamına karar verildi.

02

2 SUÇTAN SERBEST BIRAKILMASINA AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Ayrıca hakimlik, şüphelinin üzerine atılı "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarının vasıf ve mahiyetlerini dikkate alarak bu aşamada tutukluluğun ölçüsüz olabileceğini değerlendirdi. Şüpheli Uysal, bu iki suçtan serbest bırakıldı. Dadaş Aras'ın avukatı Bünyamin İnce'nin ise şüphelinin iki suçtan serbest bırakılması kararına itiraz ettiği öğrenildi.

01

YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE YARALADI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmaya ise Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi. Raporda Dadaş Aras'ın yaralanmasının basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtilirken, Aras'ın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (20) seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etmeö, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaö ve "Kara araçlarını alıkoymaö suçlarından tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklamaMilli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
AYM'nin 'çoklu baro' düzenlemesini görüşeceği tarih belli oldu
AYM'nin 'çoklu baro' düzenlemesini görüşeceği tarih belli oldu
Arnavutköy'deki çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Çifte cinayetin altından yasak aşk çıktı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan staj yapacak öğrencilerle ilgili flaş açıklama
Uzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili önemli açıklama! Silivri depremi öncü mü?
Uzman isimden Marmara Denizi’ndeki fayla ilgili açıklama
HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan operasyon açıklaması
HDP'den operasyon açıklaması
Ankara Valiliği'nden yeni koronavirüs kararı! Yasal işlem başlatılacak
Ankara Valiliği'nden yeni karar! Yasal işlem başlatılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.