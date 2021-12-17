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  4. Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Çaldığı bıçağı Akşener'e hediye ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

17.12.2021 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bir iş yerinden 25 el işlemeli bıçak çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı bıçaklardan birini dün Osmaniye'de olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiği öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eshabil Avşar, Kemal Satır Caddesi'nde bulunan iş yerinden 25 el işlemeli bıçağın çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.

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25 ADET EL İŞLEMELİ BIÇAĞI ÇALARAK DIŞARIDA BEKLEYEN BİRİNE VERDİĞİNİ SÖYLEDİLER

Avşar, İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z'nin 450 liraya süs eşyası bir tüfek aldığını, onun iş yerinden ayrılmasının ardından 25 el işlemeli bıçağın eksik olduğunu gördüklerini söyledi.

Güvenlik kamera görüntülerini incelediklerini aktaran Avşar, A.Z'nin bıçakları çalarak dışarıda bekleyen bir motosikletliye verdiğini beyan etti.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avşar'ın şikayeti üzerine A.Z'yi gözaltına aldı.

BİRİNİ AKŞENER'E HEDİYE ETTİĞİ BELİRLENDİ

Güvenlik güçleri, A.Z’nin, satın aldığı süs tüfeği ile çaldığı öne sürülen el işlemeli bıçaklardan birini, bugün kentte esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiğini belirledi. A.Z’nin, Akşener kentten ayrıldıktan sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"25 ÜRÜNÜMÜZÜ ÇALMIŞ"

Avşar, yaptığı açıklamada, şüpheli A.Z'nin Meral Akşener'e hediye edilmek üzere süs eşyası bir tüfek hazırlattığını belirterek, "Eski borcunu kapattı, bunu da hesaba yazdırmış. Hazırlanırken 25 ürünümüzü çalarak dışarıda bekleyen motosikletliye taşımış. Bu sırada da buradaki elemanları başka bir iş bahanesiyle alıkoymuş." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Meral Akşener
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