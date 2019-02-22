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Çalılıklarda mahsur kalan yaralı köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 15:42 | Son Güncelleme

Çalılıklarda mahsur kalan yaralı köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan köpek, mahsur kaldığı çalılıklardan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çermik ilçesine bağlı Alakoç köyünde kayalıklardan düşmesi sonucu yaralanan köpeği fark edenler durumu Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ve Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince yaralı köpeği 3 saat süren çalışma ile çalılıklardan çıkardı.

Köpek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi amacıyla merkeze götürüldü.

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Çermik Diyarbakır köpek kurtarma operasyonu

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