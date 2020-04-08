Çalışanında koronavirüs çıkmıştı! Meral Akşener'den açıklama: Test yaptırdık

İşte Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Sağlık Bakanının çok iyi niyetli olduğunu ve Bilim Kurulu’nu kurmasının çok önemli olduğunu söyleyen siyasi parti lideri benim. Şeffaf olmaya gayret gösterdi. Bilim insanlarını topladı ve günlük vatandaşa şeffaf bir biçimde açıklamalarda bulundu. Bu yönüyle takdirimi kazandı fakat; şimdi 18 yıldır AKP iktidarı hiç büyük bir problemle karşılaşmadılar. Yani 1999 depremi gibi bir afetle karşılaşılmadı.

“SİSTEM TEK BAŞA BAĞLI ÇOK BAŞLI BİR KEŞMEKEŞ İÇERİSİNDE”

Sadece Sağlık Bakanı Koca'nın Bilim Kurulu'nu kurmasını olumlu bulduğumu söylemiştim.

Bir tek teşekkür telefonu dışında hiçbir yetkiliyle iletişimimiz olmadı.

Ben sizlerin aracılığıyla ısrarla Sayın Erdoğan'a bir şeyler söyledim.

Bizler de görüşlerimizi söyleyelim ve o millî birlik ve beraberliği ortaklaştırmaya dair önerilerim oldu ama bu konuda herhangi bir adım söz konusu değil.

Sayın Erdoğan, her konuyu biliyor. Tıbbı, ekonomiyi, hukuku her şeyi biliyor. Sonuç itibariyle kimseye ihtiyacı yok pozisyonunda.

"ERDOĞAN REDDETTİ"

Ciddi temel sorun şu: Virüsün organizasyonunun başında bulunacak Bakanlık Sağlık Bakanlığı olmak zorunda.Diğer bakanlıklar, Sağlık Bakanlığı'na koordinasyonunda bütünlük oluşturmalı fakat her bir bakanlık ayrı ayrı ortada… Bu işin patronunun Sağlık Bakanlığı olması gerektiğini defalarca söyledik. Bilim Kurulu'nu kurdular. Bilim Kurulu'nun önerilerinin kabulü Sayın Erdoğan’a bağlı. Bilim insanları tam karantina dediği zaman onun yerine getirilmesi gerekirdi ama sayın Erdoğan onu reddetti.



