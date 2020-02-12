Çalışanlarına şiddet görüntüsü olay olmuştu! Yeni gelişme

İstanbul Beşiktaş’ta faaliyet gösteren Dorock XL’ın mülk sahibi Şahin Şeker hakkında 4’ü çalışanı 5 kişiyi darp ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuş ve olaydan 50 gün sonra gözaltına alınan Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında Şeker’in ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından 3 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapsi istenmişti. SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 Haziran günü hakim karşısına çıkacak olan Şahin Şeker, avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla eski çalışanları Gaye Akıl, Münir Atamer ve Özcan Çiftçi hakkında kendisine şantaj yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, müştekiler Şahin Şeker ve Doğan Şeker’in mensubu olduğu Şeker ailesinin beş nesildir Beşiktaş’ta ikamet ettiği, son üç nesildir de aynı yerde faaliyet gösterdikleri, Şahin Şeker’in uzun yıllardan beri Beşiktaş’ın sevilen ve sayılan iş insanlarından olduğu, diğer müşteki Doğan Şeker’in ise yurt dışı eğitiminin sona ermesinin ardından iş hayatına atılmak üzere Türkiye’ye dönerek, babası Şahin Şeker’e ait Beşiktaş’taki iş yerlerinin kiraya verilebileceğini öğrendikten sonra işi bilen ve sermaye ortaya koyabilecekken şüpheli Münir Atamer ile tanıştığı kaydedildi.

DOĞAN ŞEKER’İ KANDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ Şüphelilerden Münir Atamer’in Dorock XL’ın marka ve işletmesinin sahibi, Gaye Akıl’ın ise şirketin çalışanı ve Atamer’in sağ kolu olduğunun belirtildiği dilekçede, şüpheli Atamer’in müşteki Doğan Şeker’i yüksek miktarda gelir taahhüt ederek kandırarak ikna ettiği ve yarı yarıya ortak olarak 27 Haziran 2018 tarihinde Şöhretler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kurdukları ve müşterek sorumlu müdür olarak faaliyette bulunmaya başladığı belirtildi. Kurulacak şirketin sermayesi kapsamında eşit olarak ödemede bulunacaklarının iddia edildiğinin belirtildiği dilekçede, müşteki Doğan Şeker’in 20 milyon, şüpheli Atamer’in ise 3 milyon yatırdığı ve ‘başka param yok’ dediği belirtildi. DOROCK XL’IN KİRASININ 7 AY ÖDENMEDİĞİ İDDİA EDİLDİ Müşteki Şahin Şeker’in Dorock XL Beşiktaş’ın faaliyet göstereceği taşınmazı oğlu Doğan Şeker ve şüpheli Münir Atamer’e ederinden düşük bir fiyat olan 45 bin lira ve KDV bedel karşılığı kiraladığının belirtildiği dilekçede, işletmenin faaliyette olduğu 7 ay boyunca tek bir kira alacağının dahi tahsil edilemediği, bunun karşılığında şüphelilerin 30 Mayıs 2019’da bir internet sitesine verdikleri röportajda Şeker’e ayda 250 bin dolar verdiklerini iddia etmelerine karşın, borçlarını ödeyemedikleri için İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla tahliye edildikleri ifade edildi.

DARP OLAYININ ÜSTÜNÜN KAPATILMAYA ÇALIŞILDIĞI BELİRTİLDİ 2018 yılında faaliyete geçen işletmenin ilk talihsiz olayını Şubat 2019’da yaşadığının belirtildiği dilekçede, şüpheli Münir Atamer’in işe aldığı güvenlik görevlileri tarafından iki genç kızın darp edildiği, olayın basına yansıması sonrasında konserlerin iptal edildiği ve şüpheli Atamer ve ekibinin ‘Acil Eylem Planı’ isminde bir whatsapp grubu kurduğu ve olayın etkilerinin giderilmesi için yazışmalar yapıldığı, yazışmalarda ve yapılması istenen eylemlerde hiçbir etik değere itibar edilmediği gibi ne darp edilenlerin ne de toplumun hassasiyetlerine duyarlı davranılmadığı, sadece olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığı kaydedildi. Şüpheli Münir Atamer’in işletmeyi kötü yönetimi ile ilgili usulsüz ve suça konu faaliyetlerden ötürü ortaklığın zarara uğramasından dolayı müşteki Doğan Şeker’in işletmede yapılan harcamaların miktarını öğrenebilmek için bağımsız bir denetim şirketine başvurduğunun belirtildiği dilekçede, denetim sonucu yaklaşık 7 milyon zarar ettiğinin tespit edildiği, ayrıca ücreti ödenen sanatçılardan bazılarının şüpheli Atamer’in kendi işletmesi olan Dorock XL Kadıköy’de sahneye çıktıkları ve iptal edilen konser ücretlerinin geri tahsil edilmediği hususunda evrak eksikliği sebebiyle gerekli tespitinin yapılamadığı belirtildi.

SANATÇILARIN SAVCILIKÇA DİNLENMESİ İSTENDİ Şüphelilerden Gaye Akıl’ın şüpheli Münir Atamer tarafından işletmeye getirildiğinin ve kasada çalışmasına izin verildiğinin belirtildiği dilekçede, Akıl’ın yapılan iç denetim sonucunda elden sanatçılara verileceği iddiasıyla ıslak imzalı makbuz karşılığı 1 milyon 780 bin lira almasına karşın, bunları konser veren sanatçılara ya da ses, dans gibi masraflara harcandığına dair şirkete herhangi bir fatura, makbuz, dekont getirmediği ifade edildi. Gaye Akıl’ın savcılığa verdiği ifadesinde şirket hesabından para aldığını kabul ettiğinin belirtildiği dilekçede, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından işletmede sahne alan sanatçılar Gökhan Özoğuz (Athena), Emre Aydın, Edis İlhan (Gece Yolcuları) ve Süreyya Birol Namoğlu (Gripin) hakkında yapılan araştırmaya ilişkin Şöhretler Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti’den bilgi ve belge talep edildiği ifade edilerek sanatçıların savcılıkça sanatçıların dinlenmesi talep edildi. ŞEKER’İN ÖFKE PATLAMASI YAŞADIĞI KAYDEDİLDİ Müşteki Şahin Şeker’in çalışanlarına yönelik darp uyguladığına ilişkin görüntülere yönelik ifadelere yer verilen dilekçede, olay günü müşteki Şahin Şeker’in şüpheli Gaye Akıl’ı ve yanındaki şahsı işletmede kasanın başında lakayt bir şekilde otururken görünce müşterilere saygılı olması ve müşteki Şeker içeri girdiğinde ayağa kalkmaları konusunda uyardığı ve işletmenin üst katına giderken küfür ettiklerini duyduğu ve tekrar yanlarına dönerek ne dediklerini sorduğu, şüpheli Akıl’ın inkar ettiği, tansiyon ve şeker hastası olan Şeker’in öfke patlaması yaşadığı belirtildi.