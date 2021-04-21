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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

21.04.2021 02:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine Vedat Bilgin getirildi. Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emeklilikte yaşa takılanlar konusunda görevlendirilmişti.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, mükerrer sayıda yayımlanan kararla Vedat Bilgin atandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emeklilikte yaşa takılanlar konusunda görevlendirilmişti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI BİLGİN'İN ÖZGEÇMİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.

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İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışmasıyla da İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını tamamlayan Bilgin, York Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada yer aldı.

Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği, TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde de bulundu.

  1. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan Bilgin, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babası.

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