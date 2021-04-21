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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

21.04.2021 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete yayımlandı. Yeni karara göre; Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı oldu. Bakan Yanık yaptığı ilk açıklamada, "Hedefim kadın ve erkeğin eşit bir statüye kavuşması." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iki ayrı bakanlığa dönüştürüldü. Kararnameye göre yeni bakanlıklar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine AK Parti MKYK üyesi Derya Yanık getirildi. Yanık ilk açıklamasında, "Hedefim kadın ve erkeğin eşit bir statüye kavuşması." ifadelerini kullandı.

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DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.

İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etmiştir.Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

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