Çalıştığı bayiden 111 tüp çaldı, bir şey olmamış gibi mesaiye geldi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da tüp bayisinde ürün servis elemanı olarak çalışan B.A., bir arkadaşıyla iş yerinden 111 tüp çalıp sattı. B.A. ve arkadaşı Ö.G., polis tarafından gözaltına alındı. B.A.'nın olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi sabah mesaiye geldiği belirlendi. Olay, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki tüp bayisinde 14 Ekim Pazartesi günü meydana geldi. Tüp bayisindeki tüplerin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlıkta kullanılan kamyonetin plakasını tespit etti. Plaka tespitinin ardından sürücüye ulaşan polis, soygunu iş yerinde tüp servis elemanı B.A.'nın yaptığını, Ö.G. adlı arkadaşının da yardım ettiğini ortaya çıkardı. Gözaltına alına iki şüphelinin, çaldıkları 111 tüpü M.Ş. adlı kişiye sattıkları belirlendi. Şüphelilerden B.A.'nın olaydan sonra hiçbir şey olmamış gibi işe geldiği belirlendi. B.A. ve M.Ş., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

