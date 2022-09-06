Çalıştığı okulda vahşice katletti! O detay yürek burktu: Öldürülmeden 1 hafta önce...

Ankara'da, boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüren Mehmet Kuyar'ın (33) tutuklu yargılanmasına başlandı. Avukat Onur Tatar, Gülsüm Kuyar’ın öldürülmeden bir hafta önce uzaklaştırma ihlali yapan eşini savcılığa şikayet ettiğini söyledi.

Ankara'da 21 Şubat'ta meydana gelen olayda Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti.

OKULDA BIÇAKLADI

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, okulda tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Mehmet Kuyar, 7 gün sonra polis tarafından yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP BANKA KARTINI KULLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mehmet Kuyar'ın, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve öldürdükten sonra eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından da 16 yıl hapsi talep edildi.

"AVUKAT İSTEMİYORUM"

Sanık Kuyar'ın, Ankara Batı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Kuyar ile birlikte, Gülsüm Kuyar’ın annesi Fatma Acar, babası Hüseyin Acar ile çok sayıda avukat yer aldı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Barosu Gelincik Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi de katılma talebinde bulundu. Duruşmada sanık Mehmet Kuyar’a atanan Ankara 2 Nolu Baro avukatının da hazır olmadığı görüldü. Sanığa avukat talebi sorulması üzerine Kuyar, "Avukat istemiyorum. Avukat tutacak maddi gücüm yok, olsa da zaten avukat tutmayacağım. Ayrıca avukat görevlendirilmesini de istemiyorum" dedi. Mahkeme sanığın avukatının olmadığı gerekçesiyle savunmasını bir sonraki celseye bıraktı.

"12 YIL BOYUNCA KANIMIZI SÖMÜRDÜ"

Davaya katılma talebinde bulunan Gülsüm Kuyar’ın annesi Fatma Acar ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Davaya katılmak istiyorum. Adaletin yerini bulmasını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 12 yıl boyunca kanımızı sömürdü. Lanet olsun" dedi.

Gülsüm Kuyar’ın babası Hüseyin Acar da katılma talebinde bulunarak, sanığın cezalandırılmasını istedi.

OKUL MÜDÜRÜ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada olay anında okulda bulunan temizlik görevlisi H.T. ve okul müdürü İ.Ö. de tanık olarak dinlendi. Tanık H.T., kendisi okulda temizliği bitirdikten sonra sanığın okula gelerek Gülsüm'ü sorduğunu ve daha sonra konuşmaya başladıklarını belirterek, kendisinin bu sırada okuldan ayrıldığını ve telefonla durumu okul müdürüne haber verdiğini söyledi.

Okul Müdürü İ.Ö. de temizlik görevlisinin kendini aradıktan sonra okula gittiğini ve Gülsüm Kuyar'ı hizmetlilerin kullandığı odada kanlar içinde yerde yatarken bulduğunu söyledi.

"ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ"

Müşteki avukatı Onur Tatar ise, Gülsüm Kuyar’ın olaydan bir hafta önce uzaklaştırma ihlali yapan kocasını savcılığa şikayet ettiğini; ama savcılığın Gülsüm’ün ölümünden 1 gün sonra ihlal kararı verdiğini söyledi. Tatar, ayrıca sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ve olaydan sonra 1 hafta boyunca kaçtığını hatırlatarak, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan da soruşturma yürütülmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tüm katılma taleplerini kabul ederek, sanığın tutukluluk durumunun devamı karar verdi. Ayrıca mahkeme sanığa yeni bir avukat atanması için baroya yazı yazılmasına da karar vererek, duruşmayı erteledi. (DHA)

