Cam temizliğini kabus olmaktan çıkaracak ipuçları ve ürün önerileri

Cam silmek, temizliğin en çok korkulan adımlarından biri. Her köşeye ulaşmak, su lekelerini temizlemek, sildikten sonra iz kalmasını önlemek göz korkutur. Ancak endişelenmenize gerek yok. Her zor işin mutlaka kolay bir çözüm yolu olduğu gibi cam silmenin de basit yöntemleri var. Eğer cam silmek sizin de gözünüzü korkutuyorsa ayna gibi camlara kavuşmanızı sağlayacak temizlik tüyolarını ve ürünleri listelediğimiz yazımızı inceleyebilir, ihtiyacınız olan ürünleri güvenle satın alabilirsiniz.

Ayna gibi camlara kavuşmak hiç de zor değil

Camları temizlemeye başlamadan önce PVC temizliğini yapmak gerekir. Eğer direkt cam temizliğine geçerseniz PVC üzerindeki tozlar camı tekrar kirletebilir. Çerçeveleri temizlemek için bulaşık deterjanını ve herhangi bir süngeri kullanabilirsiniz. Bu ikili, kolay ve etkili PVC temizliği sağlar.

Cam silmek için çok sıcak havaları tercih etmemelisiniz çünkü böyle zamanlarda su çabuk kurur ve camda lekeler oluşturabilir. Ayrıca güneşli havalarda camları silerseniz güneşin neden olduğu yansımadan dolayı lekeleri gözden kaçırabilirsiniz.

Temizliğe önce iç yüzeyden başlamalısınız. Bu sayede camın dış yüzeyinin ne kadar kirli ve lekelerin nerelerde yoğun olduğunu daha net görebilirsiniz.

Cam silerken kullanacağınız bez çok önemli. Tüy bırakan bezler hem iyi temizlemez hem tozlu bir görünüm yaratır. Ayrıca silme işleminden sonra mutlaka camları kurulamalısınız. Bu sayede su lekesini önleyebilirsiniz.

Silme işlemini gazete kağıdı ile yapmak isterseniz renksiz sayfaları tercih etmelisiniz. Gazete camları çok iyi temizlese de renkli sayfalar cam üstünde mürekkep lekesi bırakabilir.

Eldiven kullanarak cam silerseniz parmak izi oluşumuna engel olabilirsiniz.

Camlarınızda çok fazla çizik varsa diş macunu ile kolayca kurtulabilirsiniz. Bunun için diş macununu çiziklerin olduğu alana sıkmanız ve bez ile hafifçe silip ardından durulamanız yeterli.

Eğer camlarınızın uzun süre temiz kalmasını isterseniz cam silmek için hazırladığınız suyun içine biraz yumuşatıcı ekleyebilirsiniz.

Kimyasal ürünler yerine ev yapımı ve doğal temizleyicileri kullanmak isterseniz temiz bir kovanın içinde su ve sirkeyi karıştırabilir, bu karışım ile tüm camlarınızı silebilirsiniz. Sirke kullanmak istemezseniz 1,5 litre suya yarım limon suyu da ekleyebilirsiniz.

1. Her yere uzanan YXZQ Yüksek Bel Cam Temizleyici

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Çok geniş ya da uzun camlarınız varsa her köşesine ulaşmak zor olabilir. Tabii üst katlarda oturmak da cam silme işlemini tehlikeli hale getirebilir. YXZQ Yüksek Bel Cam Temizleyici hem iç hem dış yüzeyleri rahatça temizleyebilmeniz için iki ayrı tutma sapına sahip. Camı sıkıca kavrayan başlığı ile kolay kullanılan ürünün çekme uzunluğu 75 cm iken uzatma uzunluğu 155 cm. Silme süngeri ise rahatça değiştirilir.

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2. Bırakın camlarınızı Pencere Temizleme Robotu temizlesin

Hastalık, hamilelik, yaşlılık gibi pek çok sebep cam silmeyi zorlaştırabilir. Tabii sadece cam silmekten hoşlanmıyor da olabilirsiniz. Pencere Temizleme Robotu sizin yerinize camlarınızı pırıl pırıl yapabilir. Yapay zeka W3.0 teknolojisine sahip olan cihaz, pencere çerçevesini otomatik olarak tanır. Bu sayede silme hattını planlar, yüzeyi rahat ve hızlı bir şekilde temizler. Fonksiyonel olan cihazı aynaların, her türlü cam, seramik ve duvar yüzeylerin temizliğinde de kullanabilirsiniz. Vakumlu olan cihaz, 360° dönebildiği için yüzeyde tekrar tekrar hareket ederek leke kalmasını önler.

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3. Pırıl pırıl camlar için Lefeindgdi Mikrofiber Temizleme Bezi

Cam silmek için genellikle eski kıyafetler kullanılır. Ancak bu bezler cam yüzeyinde toz ve leke bırakabilir. Lefeindgdi Mikrofiber Temizleme Bezi, parçacık, toz ve sıvıları ağırlığının 7 katı oranına kadar emer. Kendi kendini temizleyebilen ve çabuk kuruyan bez, balık tartı kumaşı sayesinde camları leke bırakmadan kolayca temizler. Üstelik ürünü sadece cam silerken değil mutfak, mobilya, araç iç ve dış temizliğinde de rahatça kullanabilirsiniz.

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4. Zamandan tasarruf etmek isteyenlere Pufai Puff Clean Cam Temizleme Islak Mendil

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"Ben bezle, temizleme suyuyla uğraşmak istemiyorum" diyorsanız Pufai Puff Clean Cam Temizleme Islak Mendil tam size göre! Cam, pencere ve ayna gibi yüzeyleri temizlemek için özel olarak üretilen mendil, kir ve yağları çıkararak kalıntı bırakmaz. %100 saf elyaf ile üretilen mendil, hafif ve kompakt tasarımı sayesinde kolay taşınır. Ürünü kullanmak ise oldukça kolay. Kapsülün ortasına bastırarak mendili dışarı çıkarabilir, doğrudan cam yüzeyi silebilirsiniz.

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5. Aynı anda hem iç hem dış yüzeyi temizleyen Teleskopik Çubuk Cam Temizleyici

Uzun camları rahatça silmenizi sağlayan Teleskopik Çubuk Cam Temizleyici, güçlü mıknatısı sayesinde camın iki yüzeyini aynı anda temizler. Geniş kare yüzeye sahip olan ürün, köşeleri rahatça temizlemenizi sağlar. Yüksek kaliteli materyal ile üretildiği için uzun yıllar kullanabilirsiniz. Camların yanı sıra ayna, kapı, fayans hatta duş perdesini bile kolayca temizler. Ürünün kullanımı ise oldukça pratik. İki başlığın süngerini temizleme suyu ile ıslatmanız ve başlıklardan birini iç diğerini dış cama karşılıklı olarak yerleştirmeniz yeterli. Dış yüzeyde kalan başlığın ipini bileğinize takarak düşmeye karşı önlem alabilirsiniz.

Cam temizliği için pratik bir ürün arıyorsanız Teleskopik Çubuk Cam Temizleyici'yi buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

6. Uzun süren temizlik için Camsil Silikonlu

Cam silmek zor ve uğraştırıcı olduğu için temizledikten sonra uzun süre temiz kalması, herkesin hayali. Cam temizleyicinizi silikonlu ürünlerden seçerek bu hayali gerçek yapabilirsiniz. Silikonlu cam temizleyiciler uzun süre suyun yüzeyde kalmasına engel olur. Böylece leke oluşumunu da geciktirir. Camsil Silikonlu, yağmur ve su damlalarının cam yüzeyinden akıp gitmesini sağladığı için aradığınız ürün olabilir. Kirlenmeyi ve tozlanmayı da geciktiren ürün, uzun süre temiz camların keyfini çıkarmanızı sağlar.

Cam ve aynaların yanı sıra fayans temizliğinde de kullanabileceğiniz Camsil Silikonlu'yu satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

7. Kolay temizlik için İhtiyaç Limanı Cam Silme Aparatı

Camlarınız çok fazla kirleniyorsa ve silme işlemi yeterli olmuyorsa İhtiyaç Limanı Cam Silme Aparatı'nı tercih edebilirsiniz. Mikrofiber pelüş olan silme aparatı, özel lastiği sayesinde hızlı ve etkili bir temizlik sunar. 30 derecede yıkanabilen pelüş bezi, tekrar tekrar kullanılabilir ve yıpranması haline kolayca değiştirilebilir. Metal çekçek aparatı ise paslanmaz materyal ile üretilir. Cama eşit baskı uyguladığı için kullanıcıyı yormadan maksimum temizlik sağlar. Yüksek alanlara ulaşmak için teleskopik uzatma çubukları ile kullanılabilir.

Klasik cam temizliğinden vazgeçemiyorsanız İhtiyaç Limanı Cam Silme Aparatı'nı buraya tıklayarak sepete ekleyebilirsiniz.

