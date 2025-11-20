Çamaşır makineniz kötü mü kokuyor? Evde sadece 90 liraya temizledi! Makinedeki kireci ve kokuyu 3 adımda yok edin

Evlerde sıkça karşılaşılan sorunlarından biri de çamaşır makinelerinde oluşan kireç, küf ve koku. Nem, sıcaklık ve deterjan kalıntılarının birleşimiyle ortaya çıkan bu durum, hem hijyen hem de kötü koku açısından ciddi bir problem yaratıyor.
Makinenin çalışma ortamı sıcak ve nemli olduğu için küf ve kireç için ideal bir alan yaratıyor. En çok kapak lastiği ve deterjan çekmecesinde görülen bu sorun, zamanla çamaşırların kokmasına da sebep olabiliyor.
Temizlik uzmanları, beyaz sirkenin küfü ve kireci kökünden yok ettiğini belirtiyor. Sirke gözeneklere nüfuz ederken, çamaşır suyunun çoğu zaman sadece yüzeydeki sorunu temizlediği ifade ediliyor.
Uzun süre yüzeyde bekletilmediği sürece sirkenin çamaşır makinesine zarar verdiğine dair bilimsel bir kanıt da bulunmuyor.
Su ve beyaz sirkeyi karıştırın:
Yumuşak bir bez veya eski bir diş fırçasıyla kapak lastiğini, özellikle kıvrımlı kısımlarını dikkatlice fırçalayın. Ardından durulayıp kuru bir bezle silin.
Çekmeceyi çıkarın ve sıcak suyla karıştırılmış sirkenin içinde bekletin. Kalıntıları fırça yardımıyla temizleyin. Durulayıp iyice kuruttuktan sonra yerine takın.
Tüm manuel temizlik bittiğinde makineyi 60 derece veya üzeri sıcaklıkta boş bir programda çalıştırın. Kazanın içine 1 bardak beyaz sirke eklemek, kalan kireç ve küf sorununun da tamamen yok olmasını sağlar.
