Çamaşır makineniz kötü mü kokuyor? Evde sadece 90 liraya temizledi! Makinedeki kireci ve kokuyu 3 adımda yok edin

Çamaşır makinelerinde biriken kireç ve deterjan kalıntıları, hem makinenin performansını düşürüyor hem de çamaşırlara kötü kokuların sinmesine yol açıyor. Özellikle kapak lastiği ve deterjan çekmecesinde oluşan bu tortular düzenli temizlik yapılmadığında zamanla ciddi sorunlara dönüşebiliyor. Temizlik uzmanları ise, bu sorunu çözmek için kimyasal ürünlere gerek olmadığını yalnızca üç basit adımla makinenin tertemiz hale getirilebileceğini belirtti. İşte 3 basit adım ve detaylar...

Sedef Karatay

Evlerde sıkça karşılaşılan sorunlarından biri de çamaşır makinelerinde oluşan kireç, küf ve koku. Nem, sıcaklık ve deterjan kalıntılarının birleşimiyle ortaya çıkan bu durum, hem hijyen hem de kötü koku açısından ciddi bir problem yaratıyor.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ NEDEN KOKUYOR?

Makinenin çalışma ortamı sıcak ve nemli olduğu için küf ve kireç için ideal bir alan yaratıyor. En çok kapak lastiği ve deterjan çekmecesinde görülen bu sorun, zamanla çamaşırların kokmasına da sebep olabiliyor.

"SİRKE, ÇAMAŞIR SUYUNDAN DAHA ETKİLİ"

Temizlik uzmanları, beyaz sirkenin küfü ve kireci kökünden yok ettiğini belirtiyor. Sirke gözeneklere nüfuz ederken, çamaşır suyunun çoğu zaman sadece yüzeydeki sorunu temizlediği ifade ediliyor.

Uzun süre yüzeyde bekletilmediği sürece sirkenin çamaşır makinesine zarar verdiğine dair bilimsel bir kanıt da bulunmuyor.

1. ADIM: KAPAK LASTİĞİNİ SİRKE–SU KARIŞIMIYLA TEMİZLEYİN

Su ve beyaz sirkeyi karıştırın:
Yumuşak bir bez veya eski bir diş fırçasıyla kapak lastiğini, özellikle kıvrımlı kısımlarını dikkatlice fırçalayın. Ardından durulayıp kuru bir bezle silin.

2. ADIM: DETERJAN ÇEKMECESİNİ SÖKÜP YIKAYIN

Çekmeceyi çıkarın ve sıcak suyla karıştırılmış sirkenin içinde bekletin. Kalıntıları fırça yardımıyla temizleyin. Durulayıp iyice kuruttuktan sonra yerine takın.

3. ADIM: MAKİNEYİ BOŞ VE SICAK BİR PROGRAMDA ÇALIŞTIRIN

Tüm manuel temizlik bittiğinde makineyi 60 derece veya üzeri sıcaklıkta boş bir programda çalıştırın. Kazanın içine 1 bardak beyaz sirke eklemek, kalan kireç ve küf sorununun da tamamen yok olmasını sağlar.

