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Çamaşır suyu lekesi sorun olmaktan çıksın! Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?

19.09.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok kadın çamaşır suyu olmadan temizlik yapamıyor. Temizliğin olmazsa olmazı olarak görülen çamaşır suları temiz bir eve sahip olmanızı sağlasa da kıyafetlere sıçrayan çamaşır suları oldukça can sıkıcı olabiliyor. Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? diye düşünüyorsanız bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Çamaşır suyu lekesi sorun olmaktan çıksın! Çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar?

Çamaşır suyu lekesi herkesin başına gelmiş sıkıntılı durumlar arasında bulunuyor. Sevilen kıyafetlere gelen bu lekeler büyük problemler yaratabiliyor. Kadınların çamaşır suyu lekesinin çıkmayacağını düşünerek sevdikleri kıyafetleri çöpe atıyorlaar veya temizlik kıyafeti haline getiriyorlar. Ancak bunları yapmaya gerek yok. Lekelenen kıyafetinizin rengine göre bu lekeleri geçirebilirsiniz.

ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNİ ÇIKARMAK İÇİN

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Çamaşır suyu kumaşta değdiği alandaki rengi çıkarır. Bu nedenle oluşan lekeyi çıkarmaya çalışmak imkansız olmasa da zordur. Koyu renk bir giysinin üzerinde birkaç küçük leke varsa, aşağıdaki yöntemi denemeye değer. Şunlara ihtiyacınız olacak: Berrak alkol (cin veya votka) , Bir top pamuk

Yapılışı

  • Top pamuğunuza biraz alkol alın.
  • Hasarlı bölgeyi tutun ve alkole batırılmış top ile lekeyi ve çevresini ovalayın. Giysinin orijinal rengi ağartılmış alana yayılacaktır. Renk alana yayılana kadar sürmeye devam edin.
  • Soğuk suda iyice durulayın.
  • Büyük bir çamaşır suyu lekesi varsa, tüm giysiyi tamamen renklerden arındırabilirsiniz. Kumaşı tamamen çamaşır suyuna batırırsanız, tüm renklerden kurtulursunuz. Ancak çamaşır suyu durulamadan sonra bile etkisini sürdürür ve sonunda kumaşın çürümesine neden olur. Bu nedenle, hidrojen peroksit gibi ağartıcıyı nötralize edecek bir şey kullanmak gereklidir.

BEYAZ KIYAFETLERDEKİ ÇAMAŞIR SUYU LEKESİNE NE YAPILABİLİR?

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Bu yöntemi denemeden önce, sirke ile ağartıcıyı karıştırmak sağlığınıza zararlı olabilecek zehirli klor gazı oluşturabileceğinden kumaşta daha fazla taze ağartıcı kalıntısı kalmadığından emin olmalısınız. Bu nedenle öncelikle yapmanız gereken, kumaşı soğuk suyla durulayarak çamaşırlardaki ağartıcıyı nötralize etmektir. Çamaşır suyu kokusu çıktığında, alandan uzaklaşmakta fayda var. Beyaz giysilerinizdeki çamaşır suyu lekelerini sirke kullanarak çıkarmak için bu basit adımları izleyin.

  • 1 yemek kaşığı beyaz sirkeyi 2 su bardağı su ile karıştırın.
  • Lekeli alanın kir veya tozdan arınmış olduğundan emin olun. Temiz beyaz bir bez alın ve soğuk suya batırın, ardından lekeli bölgeyi silin.
  • Etkilenen alan aydınlanana kadar alanı sürekli olarak sürün. Giysilerinize istenmeyen zararlar verebileceğinden lekeyi sirke ile çok fazla ıslatmamaya dikkat edin.
  • Leke kaybolana kadar kurutma işlemini tekrarlayın. Bunu yaparak, solüsyon ağartıcının kalıntılarını kaldıracak ve lekenin yoğunluğunu azaltacaksınız.
  • Leke kalmadığında, sirkenin kokusunu ve kalıntılarını gidermek için çamaşırlarınızı düzenli olarak deterjanla yıkayın. Giysileri kurumaya bırakın veya kurutucunuza atın.

LEKENİN GÖRÜNMEMESİ İÇİN YAPILACAK ALTERNATİF FİKİRLER

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  • Alkol ile rengi çamaşır suyunun değdiği alana yayabilirsiniz.
  • Tüm elbisenin rengini çıkarabilirsiniz.
  • Çamaşır kalemleri ile lekeli alanı boyayabilirsiniz.
  • Yama yapabilirsiniz.
  • Çamaşır suyu değen kıyafetlerinizi kumaş boyası ile boyayabilirsiniz. Kaynar suyun içerisine kumaş boyasını koyun daha sonra iyice karıştırıp lekeli kıyafetinizi bu suya bastırın. İyice bekletip durulayıp kurumaya bırakın. Leke kapanmış olacaktır.
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