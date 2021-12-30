Çamaşırları çok da fazla kırıştırmadan, renklerini soldurmadan, kumaşına zarar vermeden kurutmak için yapmanız gerekenler

Çamaşırlarınızı hijyenik olsun diye çok yüksek derecelerde yıkıyorsanız ve hızlı bir şekilde kurutmak için kurutuculardan faydalanıyorsanız söylediklerimize kulak verin! Yıkama ve kurutma işlemleri sırasında yapabileceğiniz birkaç küçük değişiklikle kıyafetlerinizi ilk günkü gibi kullanmaya devam edebilir ve daha fazla kırışmasına engel olabilirsiniz. Bazı basit adımlarla hem zaman kazanabilir hem fazla enerji ve elektrik tüketiminden tasarruf edebilirsiniz. Üstelik sürekli renkleri solan kıyafetler yüzünden tüketim çılgınlığına girmenize de gerek kalmaz! Hazırsanız önce birkaç küçük öneri ile başlayalım.

Giysilerinizi havlularla birlikte kurutucuya koyun

Çamaşır makinesinden çıkardığınız kıyafetlerinizi havlularla birlikte kurutucuya koyarsanız çok daha verimli bir kurutma elde edebilirsiniz. Böylece kıyafetlerinizin dokusuna herhangi bir zarar gelmeden kurumasını sağlayabilirsiniz. Özellikle yüksek oranda pamuk içeren havluların emici özellikleri sayesinde daha kuru çamaşırlara sahip olabilirsiniz. Havlulardaki tüylerin kıyafetlerinize yapışmasından endişe duyuyorsanız benzer şekilde pamuklu tişört ve bluzlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca kurutma makineleri için üretilen mendilleri de tercih edebilirsiniz. Ancak havlunun etkisi bambaşka, deneyin ve görün!

Daha az su ve daha düşük sıcaklıkta yıkama yapın

Kıyafetlerinizin rengini ve dokusunu korumak için her ne kadar onlara özel deterjanlar kullanıyor olsanız da bazen bu durumun önüne geçemeyebilirsiniz. Özellikle sık yıkanan çamaşırlarda bir süre sonra yıpranma ve renklerinde solmalar görülebilir. Hem bu durumu önlemek hem kıyafetlerinizin çok daha hızlı kurumasını sağlamak için daha düşük sıcaklıklarda yıkama yapabilirsiniz. Böylece daha az su kullanarak doğaya da katkı sağlamış olursunuz. Bu durum bütün çamaşırlar için geçerli olmasa da daha az kirli, hassas kumaşlı veya koyu renkli ürünleriniz için deneyebilirsiniz. Üstelik enerji tasarrufu sağlamanıza da yardımcı olur.

Kıyafetlerinizi presleme yöntemiyle katlayın

Çamaşırlarınızı makineden çıkardıktan sonra ıslak haliyle katlayın ve üst üste dizin. Bu şekilde dizdiğiniz çamaşırlarınızı ağır bir nesnenin altında 1 saat kadar bekletin. Bu yöntemle birbirine baskı uygulayan kıyafetleriniz bir yandan kururken bir yandan da düzleşir ve kırışıklıkları açılır. Ancak burada önemli olan nokta, çamaşırların üstüne ağırlık koymanız. Eğer ağırlık koymazsanız aynı etkiyi görmeniz mümkün olmayabilir. Benzer şekilde farklı bir katlama yöntemi olarak kıyafetlerinizi iç içe rulo şeklinde sarabilirsiniz. Sonuca siz de inanamayacaksınız!

Peki kıyafetlerinizi kırıştırmadan kurutmak için neler kullanabilirsiniz?

1. Kurutma makinesi kullananlar için buz küpleri

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Kıyafetlerinizin fazla kırışmadan kuruması için buz küplerinden faydalanabileceğinizi biliyor musunuz? Çamaşır makinesinden çıkarıp ıslak haliyle kurutucuya koyduğunuz kıyafetlerinizin arasına birkaç parça buz küpü ekleyerek ütü yapmaktan kurtulabilirsiniz. Kurutucu içinde eriyen buz küplerinin buharı, çamaşırlarınızın kırışmasına engel olur. Böylece işe veya okula giderken kıyafetlerinizi ütülemeden rahatlıkla giyebilir ve zaman kazanabilirsiniz. Ayrıca fazla ısıya maruz bırakmadığınız için kıyafetlerinizin rengi de solmaz. Üstelik mis gibi deterjan kokusu hep üzerinizde kalır!

Buz küplerini yapabilmek için buz kalıplarından faydalanabilirsiniz! Sizi uğraştırmadan buzları çıkaran silikon kalıplar için tıklayın!

2. Harikalar yaratan kurutucu toplar

Nevresim, havlu veya yünlü kıyafetler gibi zor kuruyan ürünler, kurutucunun içinde birbirine dolanabilir ve tam olarak kurumadan çıkabilir. Bu sinir bozucu durumu engellemek için sevimli kurutma topları imdadımıza yetişiyor. Kurutma topları çamaşırların arasına girerek onların daha hızlı kurumasına ve sertleşmemesine yardımcı oluyor. Kurutucunun içindeki sıcak havanın eşit ve etkili bir şekilde çamaşırların arasında dolaşmasını sağlıyor. Buhar teknolojisi sayesinde de çamaşırları kırıştırmıyor. Kurutma toplarını denediğinizde aldığınız verime inanamayabilirsiniz, bizden söylemesi!

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3. Çamaşırlarınızı elbise askılarında kurutun

Kırışıklığının en zor giderildiği ürünlerden olan gömlekler için harika bir çözümümüz var! Çamaşır makinesinden çıkardığınız gömlekleri kıyafet askılarına asarak kurutabilirsiniz. Gömlek, tişört ve elbiseleriniz bu yöntemle hem daha hızlı hem kırışmadan kuruyabilir. Islak çamaşırlarınızı astığınız askıları özellikle hava alan ve güneş gören bir yerde tutarak daha fazla verim alabilirsiniz. Askılıkta kuruyan çamaşırların her iki yüzeyi de eşit derecede hava alacağı için nemli kalma ihtimali olmaz. Üstelik kurutmalığa yer bulamayan küçük ev sahipleri için de efektif bir çözüm olabilir!

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4. Her şeyi kurutan saç kurutma makineleri

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Saçlarınızı hızlı bir şekilde kurutan saç kurutma makineleri, kıyafetlerinizi kurutmada da oldukça etkili! Üstelik saç kurutma makinesi ile kuruturken verdiğiniz ısı sayesinde kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları da yok edebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken asıl konu, kıyafetinizin tam olarak ıslak olmaması, yani hafif nemli olması. Sonrasında ise biraz gerdirip saç kurutma makinesini en düşük ayarında çalıştırarak kıyafetinizin kırışıklıklarını açabilirsiniz. Ancak saç kurutma makinesini kıyafetlerinize çok fazla yaklaştırmamaya dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde kıyafetiniz hasar görebilir. Acil durumlarda size fazlasıyla zaman kazandıracak bu yöntemi mutlaka bir kenara not edin!

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5. Geniş çamaşır kurutmalıklarını kullanın

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Kurutmalıklar en çok bilinen, geleneksel yöntemlerden biri. Çamaşır kurutma makineniz yoksa bu geleneksel yöntemdeki bazı püf noktaları bilerek hızlı ve etkili bir şekilde kıyafetlerinizi kurutabilirsiniz. Öncelikle ıslak kıyafetleri geniş aralıklarla ve yayarak asmanızı öneririz. Bu yöntemde hava akımı daha fazla olacağı için kıyafetlerinizin her tarafı eşit derecede hava alır ve daha hızlı kurur. Üstelik geniş bir şekilde astığınızda olası kırışıklıkları da önlemiş olursunuz. Kurutmalığınızı konumlandırdığınız yer güneş gören ve hava alan bir yer olursa maksimum verim alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus, kıyafetlerinizi bekletmeden asmak! Eğer bekletirseniz kıyafetleriniz nemden dolayı daha fazla ağırlaşır ve kuruması zorlaşabilir.

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6. Petek üstü kurutmalıkları deneyin

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Evinizde güneş alan bir yer yoksa ve kıyafetlerinizi odalarda kurutmak zorundaysanız, petek üstü kurutmalıklar oldukça işinize yarayabilir. Özellikle kış aylarında balkon veya bahçe gibi yerlere asılamadığı için iç mekanlarda kurutmak zorunda kalabiliyoruz. Ancak iç mekanlarda kurutulan çamaşırlar daha fazla nem ihtiva ettiği ve hava alamadığı için hemen kurumayabilir. Bu nedenle kalorifer peteği gibi bir ısıtıcının yanında kurutmak daha mantıklı bir seçenek olabilir. Kalorifer peteğinin ısısı sayesinde daha hızlı kuruma sağlayabilirsiniz. Evin içindeki nem dengesini sağlamak için peteklerinizin üzerine sıcak su dolu bir kap koymayı da unutmayın!

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7. Teknoloji her şeyi çözer!

Kıyafetleriniz için "Onu mu yapsam, bunu mu yapsam?" diye düşünürken teknoloji devi Arçelik sayesinde tüm sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Yüksek devirli kurutma özelliği ve A++ enerji verimliliği sayesinde hiçbir şey ıslak kalmaz. Çamaşır yıkama ve kurutma sorununuza pratik ve hızlı bir çözüm sunar. Sekiz kilogramlık kapasitesi ile bütün ailenize yeter. Üzerinde yer alan kontrol paneli sayesinde istediğiniz sıcaklıkta ve sürede ayarlayabilirsiniz. Her evde bulunması gereken ürün, hayatınıza kolaylık katmaya hazır. Özellikle çocuklu annelerin eli ayağı olacak desek, abartmış olmayız!

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