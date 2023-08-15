Camdan sarktı, yan araçtaki sürücüye yumruk attı! İstanbul'da korku dolu anlar

Şoke eden olay TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

Tartışmada ticari aracın önüne geçen kamyonet, sol şeritte yavaş giderek diğer sürücüye yol vermedi. Kamyonet sürücüsü, onu geçmek isteyip sağ şeride giden aracın öne kırarak engel olmaya devam etti.

CAMDAN DIŞARI ÇIKTI, YUMRUK ATTI

Ticari araç içindeki şahıs,camdan dışarı çıkarak kamyonet şoförüne bağırmaya başladı. Bir şekilde kamyonetin önüne geçen araç, bir süre sonra aynı hizaya geldi. Aracın sağ koltuğundaki şahıs, camdan sarkarak kamyonet sürücüsüne yumruk attı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan olayı hayretler içerisinde izleyen trafikteki vatandaşlar, kavgayı cep telefonu ile görüntüledi.

(İHA)

