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Cami kundakçısı elinde benzin dolu şişelerle yakalandı!

25.10.2023 20:29 | Son Güncelleme:
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Samsun'da bir camiyi kundaklandıktan sonra, iki camiyi de yakmaya çalışan şahıs, başka bir mahallede elinde benzin dolu şişelerle yakalandı. Şahsın FETÖ'den ihraç edilen eski imam olduğu ortaya çıktı.

Cami kundakçısı elinde benzin dolu şişelerle yakalandı!

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak 19 Mayıs ilçesine gelen bisikletli bir kişi, ikindi namazında cemaatin arasına karıştı. Burada camiyi yakmaya çalışan kişiyi cemaat uzaklaştırdı.

Ardından yakındaki Bafra ilçesine bağlı Taşköprü Afurcuk Camisi’ne giden şahıs, imamın kullandığı odaya girerek Kur’an-ı Kerimleri ateşe verip odayı kilitleyerek kaçtı. Cemaatin yardımı ile itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında camide büyük hasar meydana geldi. Ardından Bafra Üçpınar Köyü Merkez Camisi’nin kapısını yakmaya çalışırken imam tarafından fark edilen şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.
Güvenlik kameralarını incelemeye alan güvenlik güçleri şansın kimliğini belirledi.

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Kimliği belirlenen şahsı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. İ.Ç. isimli şahıs, bugün Sürmeli Mahallesi'nde bir vatandaşın dikkatini çekmesi üzerine jandarmaya haber verildi.

Kısa sürede Sürmeli Mahallesi'ne gelen ekipler elinde bulunan poşette benzin dolu şişelerle birlikte İ.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın FETÖ'den ihraç edilen Ordu Ünyeli eski imam olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö İmam cami

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