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  4. Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp son model arabasıyla kaçtı! Görüntüleri izleyince şoke oldular

Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp son model arabasıyla kaçtı! Görüntüleri izleyince şoke oldular

23.06.2024 13:22
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Amasya’nın Suluova ilçesinde caminin tuvaletine giren bir şahıs sabunluğu çaldı. Yıkadığı sabunluğu beline sokup son model otomobille uzaklaşan şahsın pes dedirten o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle muhtarı görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtirken cami cemaatinden bir vatandaş ise "Diyecek bir şey bulamıyorum. Biz ne hale geldik böyle" ifadelerini kullandı.

Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp son model arabasıyla kaçtı! Görüntüleri izleyince şoke oldular

Akılalmaz olay, Suluova Toki Camii’nde meydana geldi. Caminin tuvaletine giren bir şahıs ellerini temizledi. Bir süre dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği sabunluğun dışını yıkadı. Sonra da sabunluğu beline sokup üstünü elbisesiyle kapattı. Dışarı çıkan şahıs, son model otomobile binerek uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şahsın o anları saniye saniye kaydedildi.

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Şeker Mahallesi Muhtarı Ömer Ceylan, görüntüleri şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.

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Cami cemaatinden Fatih Yağcı ise, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Hırsızlık zaten çirkin bir iş. Bir de camiden olduğunda sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınız. Biz ne hale geldik böyle” diye konuştu. (İHA)

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fb3b65b8-eff7-4172-9f17-e34ad77a0e42Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık cami
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