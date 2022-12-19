Camide pasta kesip nikah kıydılar! Masa süslemesi yapıldı, hediyeler hazırlandı... Türkiye bu görüntüleri konuşuyor!

Türkiye, genç çiftin camideki nikah törenini konuşuyor. Sosyal medyada büyük tartışma yaratan görüntülerde genç bir çiftin cami içinde nikah töreni yapıp pasta kestiği yer alıyor. Görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusunu yöneltirken, söz konusu organizasyon için çiftin "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" açıklamasını yaptığı iddia edildi.
Cami içinde, güllerle süsleme yapılıp, pasta kesip, nikah töreni ve fotoğraf çekimi yapıldığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.
Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerinde dini nikahlarını camide kıyan çift, pasta kesti. Nikah törenine katılan davetliler için küçük hediyeler hazırlandığı ve özel sipariş edilen pastanın camiye getirildiği görüldü.
Konuyla ilgili görüntüleri yayınlayan kişi, "Bunu yapmak için kimden izin aldınız?" sorusuna "İmamla konuştuk, kendisini ikna ettik" yanıtını verdi.
24 saat içinde yaklaşık yarım milyon izlenen görüntüler aynı zamanda tartışmaların da fitilini ateşledi.