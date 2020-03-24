HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Camilerden dualar edilip salavat getirildi

Camilerden dualar edilip salavat getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 21:56 | Son Güncelleme

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle camilerden dualar edilip salavat getirildi.

Camilerden dualar edilip salavat getirildi

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından cami görevlilerine gönderilen yazıda, yatsı ezanından sonra, "Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inâyetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım! Şu anda huzurunda ellerini açarak âmin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah'ım!
Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım! İlâhi Ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah'ım!
Ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım!" duası edileceği belirtilerek, "Tekbir ve salat-ü ümmiye makam üzere üç defa okunacaktır." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
Kapıköy Kara Hudut Kapısı'ndan giriş çıkışlar durduruluyorKapıköy Kara Hudut Kapısı'ndan giriş çıkışlar durduruluyor
Koronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayınKoronavirüsten korunmak için ellerinizi sıcak suyla yıkamayın
Anahtar Kelimeler:
cami dua koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Marketlerde yeni dönem resmen başladı! İşte önlemler ve uyarılar

Marketlerde yeni dönem resmen başladı! İşte önlemler ve uyarılar

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Cezası belli oldu

Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

EBA'daki tartışmalı içerikle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

EBA'daki tartışmalı içerikle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Çin'den gelen koronavirüs tanı kitlerinde 'Atatürk' ayrıntısı

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bakan Koca duyurdu! 9 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim

Yaşlı adamının başına kolonya döken şüpheli: Yanlış anlaşılma var, o benim ağabeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İnanırsak yaparız, beraber başarırız' paylaşımı

'İnanırsak yaparız, beraber başarırız'

Kapıköy Kara Hudut Kapısı'ndan giriş çıkışlar durduruluyor

Kapıköy Kara Hudut Kapısı'ndan giriş çıkışlar durduruluyor

Son dakika! Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek

Bakan Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Bakan Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile görüştü

İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları doldu

İngilizler kısıtlamaları dikkate almadı: Tren istasyonları doldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.