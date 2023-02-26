Camisiz minare dikkat çekiyor! 'İmam burada ezanı okur koşarak camiye giderdi'

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki camisiz minare herkesin ilgisini çekiyor. İlçenin Geriş Mahallesi meydanında bulunan tuğladan yapılmış olan Çerkez Minaresi ilgi odağı haline geldi. Minare, 18 yıl önce Vakıflar tarafından restore edilirken, mahallenin simgesi haline geldi. Caminin 15 metre ileriye yapılması ile yalnız kalan minarenin ilgi gördüğünü anlatan vatandaşlar, mahallenin simgesi olduğunu söylediler.

"İMAM BURADA EZANI OKUR VE KOŞARAK CAMİYE GİDERDİ"

Çocukluğunun mahallede geçtiğini anlatan 59 yaşındaki Hamdi Mengi, “Cami taşınınca minare yalnız kalmış. Benim çocukluğumda imam ezanı bu minarede okuyordu. İmam burada ezanı okur ve koşarak camiye giderdi. Sonra caminin yanına yeni minare yapılınca kullanılmaz oldu." ifadelerini kullandı.

"GÖREN HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Mengi "Minare daha sonraki yıllarda restore edildi. Yaklaşık 50 yıldır kullanılmıyor. Ancak, Geriş Mahallesi bu minareye sahip çıkıyor. Gören herkesin dikkatini çekiyor. Hatıra kalması fotoğraf çektiriyorlar. Mahallenin simgesi oldu” dedi. (İHA)