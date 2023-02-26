HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Camisiz minare dikkat çekiyor! 'İmam burada ezanı okur koşarak camiye giderdi'

Camisiz minare dikkat çekiyor! 'İmam burada ezanı okur koşarak camiye giderdi'

26.02.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Burhaniye'deki ilgi odağı haline gelen camisiz minare, adeta Geriş Mahallesi'nin simgesi oldu. Camisiz minare, bir hayırsever tarafından 1908'de yaptırılmış. 1962'de caminin yerinin değiştirilmesi üzerineyse kullanım dışı kalmış. Ancak minare yıkılmayarak muhafaza edilmiş. Şimdi, insanların minare önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği belirtilirken çocukluğu o mahallede geçen bir kişi, 'Cami taşınınca minare yalnız kalmış. Çocukluğumda imam burada ezanı okur, koşarak camiye giderdi' dedi.

Camisiz minare dikkat çekiyor! 'İmam burada ezanı okur koşarak camiye giderdi'

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki camisiz minare herkesin ilgisini çekiyor. İlçenin Geriş Mahallesi meydanında bulunan tuğladan yapılmış olan Çerkez Minaresi ilgi odağı haline geldi. Minare, 18 yıl önce Vakıflar tarafından restore edilirken, mahallenin simgesi haline geldi. Caminin 15 metre ileriye yapılması ile yalnız kalan minarenin ilgi gördüğünü anlatan vatandaşlar, mahallenin simgesi olduğunu söylediler.

"İMAM BURADA EZANI OKUR VE KOŞARAK CAMİYE GİDERDİ"

Çocukluğunun mahallede geçtiğini anlatan 59 yaşındaki Hamdi Mengi, “Cami taşınınca minare yalnız kalmış. Benim çocukluğumda imam ezanı bu minarede okuyordu. İmam burada ezanı okur ve koşarak camiye giderdi. Sonra caminin yanına yeni minare yapılınca kullanılmaz oldu." ifadelerini kullandı.

0ff20558-a637-4b86-9533-60ebd6c1bb95

"GÖREN HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Mengi "Minare daha sonraki yıllarda restore edildi. Yaklaşık 50 yıldır kullanılmıyor. Ancak, Geriş Mahallesi bu minareye sahip çıkıyor. Gören herkesin dikkatini çekiyor. Hatıra kalması fotoğraf çektiriyorlar. Mahallenin simgesi oldu” dedi. (İHA)

8c732645-0875-4d6c-ae4b-fb71fcd74e7f

Fransız işgalcilerin yıkamadığı cami depremde yıkıldı! Fransız işgalcilerin yıkamadığı cami depremde yıkıldı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Karşı koymama rağmen...'
AFAD duyurdu! Niğde'de 5.3 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu! Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem
Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'Bir il için daha korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem bekleniyor'
Anahtar Kelimeler:
İmam Balıkesir Burhaniye cami ezan minare

En Çok Okunan Haberler

Akasya Durağı’nın yıldızı son haliyle ağızları açık bıraktı!

Akasya Durağı’nın yıldızı son haliyle ağızları açık bıraktı!

SGK'larda dikkat çeken EYT hazırlığı: Masa ve tablolar...

SGK'larda dikkat çeken EYT hazırlığı: Masa ve tablolar...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hazırım' mesajı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'hazırım' mesajı!

'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti

'Deprem riski en düşük olan il' diyerek haritadaki o yeri işaret etti

Yargıtay’dan emsal deprem kararı! Belediye başkanı suçlu sayıldı

Yargıtay’dan emsal deprem kararı! Belediye başkanı suçlu sayıldı

Alt katlarında fırın, pizzacı ve pastane bulunan binalar için uyarı

Alt katlarında fırın, pizzacı ve pastane bulunan binalar için uyarı

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.