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Can Ataklı'dan flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

27.09.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar sürerken, gazeteci Can Ataklı'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Ataklı, muhalefetin ortak adayının İlhan Kesici olacağını yazdı.

Can Ataklı'dan flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Cumhurbaşkanı seçimleri için Millet İttifakı'nın aday arayışı devam ediyor. Ankara kulislerinde liderlerin mesajları dikkatle takip edilirken, son olarak ortaya atılan isim yeni bir gündem yarattı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI İLHAN KESİCİ

Korkusuz yazarı gazeteci Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'yi göstereceğini iddia etti.

Millet İttifakı'nın ortak bir çıkış noktası bulduğunu belirten gazeteci Ataklı "Sağlam bilgidir, öncekiler gibi, merak etmeyin" diye yazdı.

MUTABAKAT SAĞLANDI

Parlamenter sisteme dönüşte 'kilit cumhurbaşkanı adayı'nın İlhan Kesici olduğunu savunan Ataklı, gerekli görüşmelerin yapıldığını ve karşılıklı mutabakatın sağlandığını ifade etti.

İLHAN KESİCİ KİMDİR?

ILHAN KESICI KIMDIR

22.11.1948, Zara-Sivas doğumlu.

İlkokul, Ortaokul, Liseyi Sivas'ta okudu.

Yüksek Öğrenim: Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Yüksek Mühendisliği: Lisans ve Lisansüstü.

İngiltere, Bradford Üniversitesi, "Altyapı Projeleri ve Ekonomik Kalkınma"; Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü "Kamu Yüksek Yöneticiliği".

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İş Hayatı:

TCDD-Devlet Demiryolları: Proje Başmühendisi, Daire Başkan Yardımcısı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür.

Belçika, Brüksel: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Müsteşar

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi

Siyasi Hayat:

  1. Dönem, 1995-1999: Bursa Milletvekili (ANAP)

Dışişleri Komisyonu Üyesi, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi

  1. Dönem, 2007-2011, İstanbul Milletvekili (CHP)

Dışişleri Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi

25/26. Dönem, 2015- , İstanbul Milletvekili (CHP)

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi

Medeni Hal: Evli, Bir kızı var

Yabancı Dil: İngilizce

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Anahtar Kelimeler:
seçim Can Ataklı
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