Can Ataklı'dan flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Cumhurbaşkanı seçimleri için Millet İttifakı'nın aday arayışı devam ediyor. Ankara kulislerinde liderlerin mesajları dikkatle takip edilirken, son olarak ortaya atılan isim yeni bir gündem yarattı.
Korkusuz yazarı gazeteci Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak İlhan Kesici'yi göstereceğini iddia etti.
Millet İttifakı'nın ortak bir çıkış noktası bulduğunu belirten gazeteci Ataklı "Sağlam bilgidir, öncekiler gibi, merak etmeyin" diye yazdı.
Parlamenter sisteme dönüşte 'kilit cumhurbaşkanı adayı'nın İlhan Kesici olduğunu savunan Ataklı, gerekli görüşmelerin yapıldığını ve karşılıklı mutabakatın sağlandığını ifade etti.
22.11.1948, Zara-Sivas doğumlu.
İlkokul, Ortaokul, Liseyi Sivas'ta okudu.
Yüksek Öğrenim: Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Yüksek Mühendisliği: Lisans ve Lisansüstü.
İngiltere, Bradford Üniversitesi, "Altyapı Projeleri ve Ekonomik Kalkınma"; Londra Kraliyet Kamu Yönetimi Enstitüsü "Kamu Yüksek Yöneticiliği".
İş Hayatı:
TCDD-Devlet Demiryolları: Proje Başmühendisi, Daire Başkan Yardımcısı
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür.
Belçika, Brüksel: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT): Müsteşar
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi
Siyasi Hayat:
Dışişleri Komisyonu Üyesi, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi
Dışişleri Komisyonu Üyesi, NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi
25/26. Dönem, 2015- , İstanbul Milletvekili (CHP)
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi
Medeni Hal: Evli, Bir kızı var
Yabancı Dil: İngilizce
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