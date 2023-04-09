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Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! Kimyasal yüklü tanker makine arızası yaptı

09.04.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 117 metre uzunluğundaki ‘ALMA MARINE’ isimli kimyasal yüklü tanker, makine arızası yaptı. Gemi, römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! Kimyasal yüklü tanker makine arızası yaptı

Gürcistan’dan Suudi Arabistan’a giden, 117 metre uzunluğundaki ‘ALMA MARINE’ isimli kimyasal yüklü tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi. (İHA)

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Çanakkale Boğazı gemi kimyasal

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