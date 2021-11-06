Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 01.30 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu.
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