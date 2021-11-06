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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı

06.11.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 01.30 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu.

(İHA)

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