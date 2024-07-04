HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çanakkale'de korkunç olay! Ailesini katledip intihar etti

Çanakkale'de korkunç olay! Ailesini katledip intihar etti

04.07.2024 16:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de aile faciası yaşandı. İsmail Çakmak, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası katliam yaptı. Çakmak, pompalı av tüfeğiyle eşini ve 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak'ı öldürdükten sonra intihar etti.

Çanakkale'de korkunç olay! Ailesini katledip intihar etti

Biga'nın Şirintepe Mahallesi 709. sokaktaki evde yaşayan su tesisatçısı İsmail Çakmak ile tıbbi sekreter Filiz Çakmak arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Çakmak, pompalı av tüfeğiyle eşini ve 11 yaşındaki oğlu B. Çakmak'ı öldürdükten sonra intihar etti.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerinde yapılan incelemede İsmail Çakmak ile eşi ve çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da sapık tekne kaptanı tutuklandıBodrum'da sapık tekne kaptanı tutuklandı
Yer: Yalova! Eşi için "Kayalıklardan düştü" demişti: Olayın gerçek yüzü tüyler ürpertti!Yer: Yalova! Eşi için "Kayalıklardan düştü" demişti: Olayın gerçek yüzü tüyler ürpertti!
İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! Yol çöktü, iki araç içine düştüİstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! Yol çöktü, iki araç içine düştü
Anahtar Kelimeler:
İntihar Çanakkale
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! Yol çöktü, iki araç içine düştü

İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! Yol çöktü, iki araç içine düştü

Pendik'te kan donduran olay! 18 yaşındaki genç sadece yolda yürüyordu: Şimdi bu halde...

Pendik'te kan donduran olay! 18 yaşındaki genç sadece yolda yürüyordu: Şimdi bu halde...

Arda Güler'in annesi paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı! "Şahane bir aile"

Arda Güler'in annesi paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı! "Şahane bir aile"

Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını tribünden izleyecek

Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını tribünden izleyecek

Ayşe Ateş mahkemeye 4 MHP'linin ismini verdi! Anne Ateş baygınlık geçirdi

Ayşe Ateş mahkemeye 4 MHP'linin ismini verdi! Anne Ateş baygınlık geçirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.