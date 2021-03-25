HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Bursa'da trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Bursa'da trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 6 yaralı

25.03.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Kestel ilçesine ailesiyle birlikte ziyarete gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki otomobil, minibüs ile çarpıştı. Kazada Demirci’nin annesi Şadiye Demirci hayatını kaybederken, Enver Demirci’nin de aralarında bulunduğu 6 kişi ise yaralandı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Bursa'da trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kestel ilçesi Kurtuluş Caddesi ve Mandras Caddesi kesişiminde meydana geldi. Bir ziyaret için Bursa’ya gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki otomobil, dört yolun kesiştiği kavşakta Osman T. yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarken Demirci’nin otomobilinde bulunan eşi Nevin Demirci, kızı Elif Demirci, annesi Nevin Demirci ile kayınvalidesi Adife Ekmekçi ile minibüste bulunan yolcu Önder Çimenova yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Nevin Demirci, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazadan sonra minibüs sürücüsü Osman T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Erdoğan, Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul ettiErdoğan, Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı

Mansur Yavaş'tan takipçisine: Paylaşımı silmenizi rica ediyorum

Mansur Yavaş'tan takipçisine: Paylaşımı silmenizi rica ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti

Erdoğan, Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

25 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

25 Mart korona tablosu

UKOME kararına minibüsçülerden tepki; minibüsçü aracını yakmaya çalıştı

UKOME kararına minibüsçülerden tepki; minibüsçü aracını yakmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.