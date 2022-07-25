Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,05HTSPirinç (luna)Kg11,51HTSPirinç (osmancık)Kg20,74HTSPirinç kepeğiKg5,55HTSKanolaKg12,80HTSZeytinyağı (ham)Kg45,78MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg52,56MTSİnek sütüLitre7,35MTSKoyun sütüLitre9,81MTSKeçi sütüLitre8,00MTSSoğanKg0,70MTSPatatesKg1,23MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı