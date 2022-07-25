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Çanakkale Ticaret Borsası

25.07.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türüArpa (yemlik)Kg6,05HTSPirinç (luna)Kg11,51HTSPirinç (osmancık)Kg20,74HTSPirinç kepeğiKg5,55HTSKanolaKg12,80HTSZeytinyağı (ham)Kg45,78MTSZeytinyağı (yemeklik)Kg52,56MTSİnek sütüLitre7,35MTSKoyun sütüLitre9,81MTSKeçi sütüLitre8,00MTSSoğanKg0,70MTSPatatesKg1,23MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Çanakkale bülten

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