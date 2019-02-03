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Çanakkale'de otomobil dereye uçtu iddiası (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 16:13 | Son Güncelleme

VALİ YARDIMCISI BATUK: 4 ÇOCUĞUMUZDAN BAHSEDİLİYOR Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, dün gece Ezine ilçesinde, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçarak, suda kaybolduğu iddiasıyla ilgili "Ezine ilçemizde meydana gelen bu olayda 2 delikanlıdan bahsediliyor.

VALİ YARDIMCISI BATUK: 4 ÇOCUĞUMUZDAN BAHSEDİLİYOR Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, dün gece Ezine ilçesinde, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin dereye uçarak, suda kaybolduğu iddiasıyla ilgili "Ezine ilçemizde meydana gelen bu olayda 2 delikanlıdan bahsediliyor. 2003 doğumlu; ama 2 aile daha çıktı. 4 çocuğumuzdan bahsediliyor" dedi. Ezine ilçesine bağlı Akköy köyünün içinden geçen ve 'Akköy Geçidi' olarak bilinen bölgede arama- kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Vali Yardımcısı Batuk, "Dün saat 22.00 civarında araçla buraya gelmişler. Bu dereden geçmeye kalkmışlar ve alınan son duyumda yakınlarıyla bir telefonla irtibata geçmişler. Daha sonra araç su alıyor. 'Motorla gelip, bizi kurtarın', en son alınan ifade o. Söylenen söz de o. Anında buraya AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik timlerimiz, dalgıçlarımız, DSİ'nin ilgili elemanları, ekipmanı, hepimiz buradaydık. Sabah 06.30'a kadar burada bir çalışma yaptık. Daha sonra gördüğünüz gibi DSİ'nin kanal temizleme araçlarımız burada. Çalışmalarımız devam ediyor. Emniyetimizin de dalgıçları da buraya geldi. İlk etapta 2 kişi düşünüyorduk; ama 2 aile daha çocuklarının kayıp olduğunu söylüyor. Çocuklarımız çok küçük, genç yaşta. Aracın buradan kayarak yakın bir yere gittiğini düşünüyoruz. Bir de bir söylenti çıkarılıyor. Delikanlılar başka bir yere sığınmış olduklarını, inşallah öyledir, diye düşünüyoruz. İnşallah iyi bir neticeye ulaşırız" diye konuştu. Deniz polisine ait botla sürdürülen arama çalışmaları kapsamında, bölgeye getirilen DSİ'nin kanal temizleme ve ağır iş makineleriyle dalgıçlar, dere dibine inerek, tarama faaliyeti yürütüyor.

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