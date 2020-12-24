Canan Kaftancıoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağız

'Bir mühürlenme oldu' mu sorusuna Canan Kaftancıoğlu, "Ben şu anda binadan çıkıyorum görüyorsunuz. Kaldı ki size başka bir bilgi vereyim. Bunlarla ilgili detaylı bilgiyi daha sonra vereceğim. Bu bizim İstanbul İl Başkanlığı binası 14 tane bağımsız birimden oluşan, altta ofislerin olduğu bir yer. Velev ki birileri benden önce kaçak bir şey yaptıysa, bağımsız birimler mühürlenir. Burada bağımsız birimler varken, bina mühürleme diye bir yöntem hukuken söz konusu değil. Yani bir apartman düşünün, apartmandaki kat maliklerinden birisi. İsterse hepsi benim olsun o apartmanın hiç önemli değil. Yasaya uygun olmayan bir iş yapmış olsa o bölüm mühürlenir. Kaldı ki hiçbir tespit yok. Hiçbir tutanak yok. Binamızı görüyorsunuz. Ben teslim aldığım haliyle binamı kullanıyorum, mühürlenme yapılıyor. Neye göre yapılıyor? Biz bütün süreçleri yasal olarak takip edeceğiz. İlgililerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Sizleri de inşallah yakın zamanda davet edeceğim. Her yeri de gezdireceğim" yanıtını verdi.

'MÜHÜR KIRMADIM, BİNAMDAN ÇIKIYORUM'

Bütün binanın CHP'nin mülkü olduğunu ifade eden Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Şişhane'deki binayı ben başka amaçla kullanacağım ama il başkanlığımız burası olacak. Bu bütün bina CHP'nin mülkü. Bakanlık ne zaman gelmiş? Bir inceleme yapılır, gelinir, varsa tespit edilir. Ben şu anda binadan çıkıyorum gördüğünüz gibi. Mühürlenmiş olsa girebilir miyim. Yasalara uygun davranan biriyim. Mühür kırmadım, binamdan çıkıyorum. CHP olarak her zaman yasalara uygun davranırız, hukuksuz iş yapanlara da yasal olarak hesabını sorarız."

'HERHANGİ BİR BELGE SUNMADIKLARI İÇİN GÜVENLİK ARKADAŞLAR İÇERİYE ALMADI'

Bakanlık yetkililerin içeriye alınmadığı iddiası ile ilgili ise Canan Kaftancıoğlu, "Bunu bakanlık yetkililerine sorun. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden iki arkadaşımız gelmiş. Belge istedik, herhangi bir belge sunulmadığı için buradaki güvenlik arkadaşlar içeriye almadı. Bakın şu anda siz de giremiyorsunuz içeri ama sizi ben engellemiyorum. Mesele bu kadar basit. Kaçak inşaat ile ilgili bir şey olduğunda süreç nasıl işler? Gidersiniz belediyeye ya da herhangi bir yere başvurursunuz. O kişi başvuruyu alır, gelir size resmi yazı ile burayı inceleyeceğim der. Bu süreçlerin hiçbiri olmamıştır" dedi.