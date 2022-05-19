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  4. Canan Karatay'a meslekten men cezası verilmişti! AYM'den flaş karar

Canan Karatay'a meslekten men cezası verilmişti! AYM'den flaş karar

19.05.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık "sağlıklı beslenme" konusunda verdiği demeçler ve önerilerle gündemde yer bulan Prof. Dr. Canan Karatay için 'meslekten geçici alıkoyma' kararı verilmişti. Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulunan Karatay'a meslekten men cezası ile ilgili yeni gelişme yaşandı. AYM, kararı ifade özgürlüğünün ihlali saydı.

Canan Karatay'a meslekten men cezası verilmişti! AYM'den flaş karar

Sıradışı önerileri ve özgün mizacıyla sağlıklı ve uzun yaşam için beslenme gibi konularda önerileriyle ekranların ve sosyal medyanın öne çıkan yüzü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın AYM'ye başvurusuna yanıt geldi. AYM, Karatay hakkındaki ’meslekten geçici alıkoyma’ kararını ifade özgürlüğü ihlali saydı.

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AÇIKLAMASI ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Canan Karatay, 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı televizyon programlarında hamilelere şeker yükleme testi yapılmamasının, anne karnındaki bebeklere zarar verdiğini söylemiş ve yapan doktorları da eleştirmişti. Karatay’ın eleştirisinin ardından İstanbul Tabip Odası, Karatay hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonucunda Karatay’a 15 gün süreyle geçici olarak meslekten men cezası verildi. Olay sonrası Canan Karatay, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM, kararında anayasanın 26’ncı maddesine göre herkesin ifade özgürlüğünün bulunduğunu, bunun ancak kanunda belirtilen şartlarda sınırlandırılabileceğini, Karatay’ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasının da ifade özgürlüğüne müdahale anlamı taşıdığını açıkladı. Mahkeme, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 12. İdare Mahkemesine gönderilmesini de kararlaştırdı.

(AA)

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