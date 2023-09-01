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Canan Karatay'dan çarpıcı uyarı! Göbek yağlarınızla vedalaşın, uyurken bile kilo vereceksiniz

01.09.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay'dan çarpıcı bir uyarı geldi. Uzman isim leptin hormonuna dikkat çekip uykuda kilo verilebileceğini ifade etti.

Canan Karatay'dan çarpıcı uyarı! Göbek yağlarınızla vedalaşın, uyurken bile kilo vereceksiniz

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay sağlık konusunda yaptığı çarpıcı açıklamalara yenilerini eklemeye devam ediyor. Her zaman, sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve düzenli egzersiz yapan kişilerin daha enerjik olacağını vurgulayan uzman isim, yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormonunu işaret edip yağları yaktığını vurguladı.

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4 - 5 SONRA DEVREYE GİRİYOR!

"Uykuda kilo verebilirsiniz" diyen Canan Karatay, düzenli ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekip yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin adlı hormonun, yağları yaktığını vurguladı.

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İŞTAHI VE ENERJİ HARCAMASINI DÜZENLER

Leptin beden ağırlığını ve kişinin enerji dengesini düzenlemek için önemli bir hormondur. Yağ hücrelerinin ürettiği bu hormon vücudun yağ depolarını kontrol eder, iştahı ve enerji harcamasını düzenler.

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Yağ dokusunun büyüklüğüne bağlı olarak salınan bu hormonun temel işlevi, hipotalamus adı verilen beyin bölgesini etkileyerek iştahı düzenlemektir. Bir başka deyişle Leptin hormonu beyne "tok hisset" sinyali göndererek fazla besin tüketimi ihtiyacının önüne geçer.

Fakat duygusal açlık ve obezite gibi durumlarda leptin sistemi etkilenebilir. Vücut leptin sinyallerine doğru şekilde tepki vermeyebilir. Bu durum, beyindeki açlık sinyallerini artırabilir ve kişinin daha fazla yemek yemesine yol açabilir. Bu sebeple leptin hormonunun sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi, zayıflama ve kilo yönetimi için son derece elzemdir.

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Sağlıklı bir yaşam tarzı ve günlük yapılan rutin davranışlarda değişiklik leptin hormonunun düzgün çalışmasını sağlar.

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Leptin hormonunu etkin bir şekilde çalıştırmak için:

  • Sağlıklı ve dengeli beslenin,

  • Beslenmede aşırıya kaçmayın. Porsiyon kontrolü yapın.

  • Omega 3 gibi sağlıklı yağlar, leptin hormonunun düzgün çalışmasına yardımcı olabilir.

  • Egzersiz yapmaya özen gösterin. Haftada 4 gün tempolu yürüyüş ya da koşu yapın.

  • Yetersiz uyku leptin hormonunu olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle kaliteli bir uyku çekin.

  • Kronik stres, leptin direncine yol açabilir. Stres yönetimi teknikleri, stresi azaltarak leptin hormonunun etkilerini iyileştirebilir.

  • Bol su tüketin,

  • Fast food yiyecekler tüketmeyin.
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