Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı! Dikkat kullanıyorsanız hemen çöpe atın

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çamaşırlarını nasıl yıkadığını anlatan uzman isim detarjanları çöpe atmaları konusunda vatandaşları uyardı.

CANAN KARATAY'DAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

"Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil, normal sabunla yıkayın.

Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor." diyen Canan Karatay, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"SICAK SUDA NE BAKTERİ KALIR NE VİRÜS"

"Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs"

Ezber bozan açıklamalarına bir yenisini ekleyen Canan Karatay duyanları bir kez daha şaşırttı.

