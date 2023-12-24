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Canan Karatay'dan kilo veremeyenler için ezber bozan sözler! Önce "Bu bir kısır döngü!" dedi, sonra uyardı: "Vücudun en büyük düşmanı!"

24.12.2023 14:15 | Son Güncelleme:
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Ezber bozan açıklamaları ile gündemden düşmeyen ünlü doktor Canan Karatay, sağlık beslenme düzenine dikkat etmelerine karşın kilo veremeyen kişiler için uyarıda bulundu. Kronik strese değinen uzman isim, "Vücudun en büyük düşmanı" dedi. Canan Karatay, "İnsülin yüksekliği ile kortizol yüksekliği birlikte gittiği zaman seks hormonu da azalır." ifadesini kullandı.

Canan Karatay'dan kilo veremeyenler için ezber bozan sözler! Önce "Bu bir kısır döngü!" dedi, sonra uyardı: "Vücudun en büyük düşmanı!"

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla da adından söz ettiren ünlü doktor Canan Karatay, bu kez de dikkat çeken bir konuya değindi. "Kortizol vücudumuzun ani problemlere, ani travmalara karşı koruma mekanizması olarak salgılanır. Buna vur kaç hormonu da deniyor. Yani ya mücadele edeceğiz, dövüşeceğiz ya da kaçacağız. Bunu salgılayan kortizol hormonudur. Böbrek üstü bezlerimizden üretilmektedir." diyen ünlü doktor Canan Karatay, "Kronik bir şekilde kortizol üretildiğinde ne olur? Kronik stresler nasıl oluyor?" sorularına da yanıt verdi.

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CANAN KARATAY'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: "BU BİR KISIR DÖNGÜ!"

Uzman isim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Stresleri, fizik stres, mental stres ve vücudumuzdaki stres olarak ayırt edebiliyoruz. Bu stresler gıdım gıdım arttıkça kortizol hormonu da yavaş yavaş yükselir. Kortizol hormonu yükselince ve uzun süre yüksek kalınca, bütün metabolizma altüst olur. Kortizol hormonu, kronik streslerde sürekli yükselir. En önemli sebebi ise insülin hormonu yüksekliğidir.

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"ŞEKER EN TATLI ZEHİRDİR!"

Kortizol hormonu, insülüni yükseltir. İnsülin hormonu, kortizol hormonunu yükseltir. Bu bir kısır döngüdür. Altında ne yatıyor? Tabii ki şeker. Şeker en tatlı zehirdir."

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KİLO VEREMEMENİZİN NEDENİ BU OLABİLİR!

Kortizol hormonuna ilişkin konuşan ünlü doktor açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kortizol hormonu kilo verememe sebebidir. Yağlanma sebebidir. Ne kadar hareket edersek edelim, ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim eğer kronik stres devam ediyorsa -içimiz içimizi yiyorsa- işte bilin ki kortizol yüksektir ve de tehlikelidir. Travma karşısında, ani bir üzüntüde ya da spor yaptığınızda, yani deli danalar gibi koştuğunuzda kortizol hormonu salgılanır. Tansiyonu yükseltip baş ağrısı yapıyor. Yani baş ağrıdığı için kortizol yükselmiyor, kortizol salgılandığı için başınız ağrıyor.

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"SEKS HORMONLARINI ETKİLİYOR!"

En önemli sebeplerinden biri de vücuttaki mineral eksikliğidir. Yani kanımızdaki eksikliklerden dolayı içsel stresten bahsediyorum. Sağlıklı ve doğal beslenilmemesinden bahsediyorum. Doğal yağ yenmemesinden söz ediyorum. Ve tabii ki soğuk sıkım zeytinyağı tüketilmemesinden; omega 3, omega 6 dengesinin vücutta bozulmasından bahsediyorum. Omega 6 dediğimiz yağlar, çok fazla vücuda girdiği zaman kronik inflomasyon başlıyor. Kronik inflamasyon vücutta strestir efendim. Bu stres devam ettiği müddetçe kortizol da düşmez. Kortizol yükseldiği zaman diğer hormonlarda eksiklik oluyor mu? Tabii ki oluyor. İnsülin yüksekliği ile kortizol yüksekliği birlikte gittiği zaman seks hormonu azalır efendim. Vücudumuzun bağışıklık sistemi çöker, bağışıklık gücü yok olur. Kortizol yükseldiğinde damarlar büzüşür, çarpıntı ve uzun süre baş ağrısı olur."

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