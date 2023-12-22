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Canan Karatay "Defalarca anlattık, dilimizde tüy bitti" diyerek uyardı! "Sinir bozan televizyon programlarını izliyorsanız..."

22.12.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, uyku sorunu çeken vatandaşlar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Konuşmasına melatonin hormonuna değinerek başlayan uzman isim, "Vücudumuzdaki bozuk, hastalıklı, eksik ve yaşlı hücreler için uyku çok önemli" dedi.

Canan Karatay "Defalarca anlattık, dilimizde tüy bitti" diyerek uyardı! "Sinir bozan televizyon programlarını izliyorsanız..."

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamalarla da adından söz ettiren ünlü doktor Canan Karatay, bu kez de dikkat çeken bir konuya değindi. Uykusuzluğun nedenlerinden bahseden uzman isim "Uykuya dalmamızı sağlayan hormon melatonin hormonudur. Bugün biliyorsunuz yaygın stresten dolayı herkes ülkemizde çok fazla uykusuzluk çekmektedir. Bu nedendir? Melatonin hormonunun az olmasındandır." ifadelerini kullandı.

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UYKUSUZLUĞUN BAŞ DÜŞMANI!

"Melatonin hormonu niçin azalıyor?" sorusuna da yanıt veren uzman isim şu açıklamayı yaptı:

"Bütün hormonların vücutta bir dengesi olması lazım. Dengeli bir çalışma şarttır. Bir okyanus olarak düşünün. Herkes domino taşı gibi birbiriyle eşit değerde etkilenmektedir. Melatonin hormonu insülün hormonu yükselince düşer. Ne zaman azalır? Kortizol dediğimiz böbrekten salgılanan stres hormonu arttığı zaman azalır. Çünkü bu bir tahterevallidir efendim. Birisi yükselince, öteki iner. İnsülin direnci olan hastalarımızda melatonin hormonu düşüktür. Vücutta insülin direnci varsa leptin direnci de vardır. Melatonin hormonu düşer. Akut streslerde, acil streslerde, vur kaç dediğimiz olaylarda salgılanan yüksek doz kortizollar, insülini salgılatır, insülin kortizolü salgılatır. İşte bu denge bozulduğu zaman melatonin düşer ve uykusuzluk çekeriz."

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YATAK ODASINA BUNLARI SOKMAYIN!

Rahat uyku için kan şekerinin programlanıp normalleştirilmesi gerektiğini belirten uzman isim, "Karatay yaşam prensibini uygulayacağız." dedi. Melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyen en önemli sebeplerden birinin de ışıklar olduğunu vurgulayan Karatay şu açıklamayı yaptı:

"Yatak odasındaki ışıklar, odada televizyon varsa onun kırmızı ve mavi ışıkları etkiler. Yattığımız zaman akıllı telefon kullanıyorsak veya şarj aletlerimiz varsa, bunun dışında odada bilgisayar kullanıyorsak bunlar sorundur. Uzun süre sinir bozan televizyon programlarını izliyorsak, etkiler. Karanlık, sessizlik ve sakinlik çok önemlidir."

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UZMAN İSİMDEN UYUMAKTA GÜÇLÜK ÇEKENLERE TAVSİYE!

Uykusuzluk sorunu olanlar için tavsiyede bulunan uzman isim açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ev yoğurdu yenebilir. Yatmadan önce imkanımız varsa çıkıp açık havada 20 dakika yürümek çok önemlidir."

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Uykusuzluğun en önemli sorunlarından birinin de bağırsak florasının bozulması olduğunu söyleyen Karatay, "Defalarca anlattık. Dilimizde tüy bitti. Bağırsaklardaki probiyotik bakteriler azaldığı zaman melatonin hormonu oluşmaz efendim. Rahat üretebilmemiz için sağlıklı yağ yiyeceğiz, zeytinyağı içeceğiz. Omega 3 ve 6 oranı çok önemlidir. Vücutta kronik artrit olduğu zaman melatonin hormonu üretmez, yapılmaz. Yapılsa da hücrelerde bozukluk olduğu için beyni etkilemez. Çünkü beynimiz çok önemlidir. Hakikaten şeker yüksekliği, insülin yüksekliği ve yağ eksikliği beynimizin, sinir sistemimizin normal çalışmasını engellemektedir, önlemektedir, zarar vermektedir."

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