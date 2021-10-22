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Canan Karatay'ı telefonla dolandıran kişi yakalandı

22.10.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.K'nin 2013'te iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı da telefonla dolandırdığı öne sürüldü.

Canan Karatay'ı telefonla dolandıran kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Armutalan Mahallesi'nde 80 yaşındaki İ.C. kendisini telefonda MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınlarını Turgut Özal Caddesi'nde tanımadığı kişiye verdi.

Dolandırıldığını anlayan İ.C. durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başlattığı çalışma kapsamında H.D. ve A.Ç, Adana'da yakalanarak Muğla'ya getirildi.

Çalışmasını derinleştiren ekipler, iki kişinin daha aynı yöntemle dolandırıcılık yapacağı bilgisine ulaştı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

F.K.K'nin yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aynı yöntemle almak için ilçeye gelen M.K. ve İ.A. da suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.D, A.Ç, M.K. ve İ.A. Marmaris Adliyesine sevk edildi.

CANAN KARATAYI DA DOLANDIRMIŞ

Şüphelilerden M.K'nin 2013'te iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı da telefonla dolandırdığı öne sürüldü.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Muğla
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